باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ مهدی فرازپور اظهار کرد: یکی از شهروندان طی مراجعه حضوری به پلیس فتای استان قم اعلام کرد شخصی ناشناس در ساعت اولیه شب با وی تماس گرفته و خود را از طرف بانک معرفی کرده و اعلام داشته به علت خوش حسابی مبلغ ۳۰ میلیون تومان برنده شدهاید و درخواست اطلاعات هویتی داشته و پس از پیامک شدن ۲ کد از سامانه بانک، فرد تماس گیرنده درخواست اعلام کدها را داشته که به محض اعلام کدهای بانکی مبلغ یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان از حساب خارج شد.
وی افزود: مالباخته به محض مواجه با این اتفاق سریعاً به پلیس فتا مراجعه و لذا با اقدام سریع همکاران مرکز فوریتهای سایبری مبلغ مذکور در حساب مقصد مسدود شد.
رئیس پلیس فتای استان قم با اشاره به اینکه که کلاهبردار با داشتن برخی اطلاعات حساب بانکی طعمه خود با استفاده از روش مهندسی اجتماعی و از طریق تماس تلفنی اقدام به فریب شاکی کرده است، بیان کرد: با اقدام فوری شاکی و اقدام به موقع کارشناس پلیس فتا فرایند کلاهبرداری با شکست مواجه شد و از ضرر و زیان یکی از شهروندان جلوگیری به عمل آمد.
فرازپور در پایان هشدار داد: به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به حساب بانکی و برداشتهای غیر مجاز، از واگذاری اطلاعات هویتی و بخصوص کدهای ارسالی از سامانههای بانکی و حتی شبکههای اجتماعی و سایر برنامههای اینترنتی به افراد ناشناس تحت هر عنوان خودداری کنید و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا اطلاع دهید.
وی تأکید کرد: همچنین مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم به صورت شبانه روزی به صورت تلفنی و حضوری آماده ارائه خدمات فوریتی به شهروندان در موضوعات جرایم سایبری است.
منبع:پلیس فتای استان قم