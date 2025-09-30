باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی گفت: سال زراعی گذشته یکی از خشک ترین سال های سرزمین را سپری کردیم به طوریکه متوسط دمای هوا در طول سال آبی ۱.۲ درجه بالاتر از نرمال و بارندگی ۴۰ درصد کمتر از نرمال بود.

به گفته وی، در برخی مناطق کشور همچون هرمزگان، تهران و استان های پربارش مثل کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان بیش از ۵۰ درصد بارش ها کمتر از نرمال بود که براین اساس با نابه هنجاری و گرمای فراتر از نرمال روبرو بودیم.

وظیفه ادامه داد: بارش کمتر از نرمال و دمای فراتر از نرمال موجب شده تا اثرخشکسالی تشدید شود که براین اساس خشکسالی در منطقه بالاتری رخ می دهد، همچنین امسال بهار خشکی داشتیم به طوریکه بارندگی ۴۰ درصد کمتر از نرمال بود و همین امر موجب شد خسارت های کشاورزی و برداشت محصول نسبت به شرایط نرمال کاهش یابد.

رئیس مرکز خشکسالی امسال بهار خشک و گرمتر از معمول را علت اصلی کاهش تولید محصولات کشاورزی اعلام کرد و افزود: امسال شرایط نامساعدی داشتیم که در حوزه مدیریت آب دچار تنش های بی سابقه ای شدیم.

به گفته وی، در سال زراعی جدید کشت در مناطق غرب و جنوب غرب بدلیل تاخیر در بارش ها ۱۵ روز دیرتر از زمان‌معمول آغاز می شود و به عبارت دیگر برای کشت باید خاک از رطوبت لازم برخوردار شود.

وظیفه گفت: خشکسالی بی سابقه سال زراعی گذشته و کمبود منابع آبی کشاورزان را راهنمایی می کند که از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند و کشت محصولاتی که نیاز آبی کمتری دارند، در دستور کار کشاورزان قرار بگیرد.