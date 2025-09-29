باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار محمدرضا نقدی در مراسم باشکوه اجلاسیه ۳۳۵ شهید ‌شهرستان اسفراین ضمن ادای احترام به مقام امام راحل، رهبر معظم انقلاب و شهیدان والامقام‌ اظهار داشت: امروز در محضر معلمان مدرسه عشق و خانواده‌های معظم شهدا هستیم که با رسالت زینب‌گونه خود پیام شهیدان را به نسل‌ها رسانده و مشعل جهاد و ایثار را روشن نگه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه «شرط مسلمانی، نه گفتن به طاغوت» است، افزود: مسلمان واقعی نخست باید در برابر همه قدرت‌ها و الهه‌های دروغین بایستد و بگوید لا اله الا الله. این مسیر دشوار است، زیرا طاغوت‌ها با قدرت، ثروت، موشک و بمب اتم در طول تاریخ مسلح بوده‌اند، اما شهیدان ما با ایمان به وعده الهی ایستادگی کردند و تسلیم زورگویان نشدند.

یاد قهرمان دریا؛ نادر مهدوی

سردار نقدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سلحشوری شهید نادر مهدوی در خلیج فارس اظهار داشت: این جوان پاسدار بوشهری با یک قایق ماهیگیری معمولی به دل دریا زد و به ناو هواپیمابر آمریکایی حمله کرد؛ همان ناوی که طول و عرضش به اندازه یک دانشگاه بزرگ بود؛ او بدون بهانه و با ایمان به قدرت خدا، اطمینان داشت «ان‌القوه لله جمیعا» نه در شعار، بلکه در عمل. نادر مهدوی پس از مقاومت، به‌دست نیروهای آمریکایی اسیر و زیر شکنجه به شهادت رسید؛ این الگویی است از فداکاری بی‌حد که در تاریخ دفاع مقدس ماندگار شده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه، جنگ خرداد امسال را که آمریکا آن را به نام رژیم صهیونیستی آغاز کرده بود، «جنگ آمریکا با ایران» دانست و گفت: این درگیری نشان داد ایستادگی ملت ایران و محور مقاومت در منطقه، قادر است حتی قدرت‌های بزرگ را به عقب‌نشینی وادارد. دشمن با محاسبه غلط اسرائیل را پیش انداخت، اما مقاومت، معادله را شکست و حقانیت جبهه ایران را بار دیگر اثبات کرد.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، خون شهیدان غزه و مقاومت منطقه ملت‌های جهان را بیدار کرد؛ این بیداری تنها نتیجه یک نبرد نظامی نبود، بلکه امتداد آثار خون شهیدان دفاع مقدس بود که مسیر بین‌المللی ایستادگی را هموار کرده است.

برکات خون شهدا؛ از دفاع مقدس تا امروز

سردار نقدی بیان کرد: خون شهیدان پاداش‌های بزرگی حتی در همین دنیا دارد؛ پیشرفت‌های شگرف علمی، تبدیل ایران به قدرت منطقه‌ای، و شکست‌های راهبردی دشمن در جبهه‌های سیاسی و امنیتی از جمله این برکات است. امروز رژیم صهیونیستی پس از ۷۶ سال تلاش برای برابری جمعیت با فلسطینی‌ها، با بحران مهاجرت معکوس و ریزش شدید مقبولیت جهانی مواجه شده است.

وی در پایان تاکید کرد: راه شهیدان باید ادامه یابد تا بیداری جهانی که امروز شاهد آن هستیم، به آزادی ملت‌ها بینجامد. شهیدان بزرگ‌ترین آموزگاران ایستادگی‌اند و ملت ایران هر پیروزی راهبردی را مدیون خون آنان است.

منبع تسنیم