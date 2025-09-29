باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مهدی حاجیوند، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: چند روز پیش، شرکت سپردهگذاری مرکزی اطلاعیهای منتشر کرد مبنی بر اینکه افرادی که شماره شبای بانکیشان مشکل دارد، تا چهارشنبه فرصت دارند تا این شماره را تصحیح کنند. تنها افرادی که شماره شبای آنها مشکل دارد، باید اقدام کنند و کسانی که شماره شبای صحیح دارند، نیازی به اقدام ندارند.
او ادامه داد: باید تأکید کنیم که هیچ ثبتنام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد به همین دلیل، مردم باید مراقب باشند که تحت این خبر یا به بهانه ثبتنام سهام عدالت، مورد کلاهبرداری قرار نگیرند.
حاجیوند همچنین در مورد سود سهام عدالت گفت: هیچ مبلغی نباید پرداخت شود و مردم نباید به هیچ جایی مراجعه کنند، هیچ لینکی را کلیک کنند و هیچ مدرکی را ارائه دهند. شماره شبای بانکی که در سامانه سجام در سالهای گذشته وارد شده، همان شماره برای واریز سود سهام عدالت خواهد بود.
او افزود: برخی افراد به دلیل مشکلاتی نظیر مسدود شدن حساب، چک برگشتی یا تغییرات امضا، ممکن است شماره شبای اشتباهی داشته باشند. این افراد تنها باید به سامانه سجام مراجعه و شماره شبای جدید خود را وارد کنند.
دستیار رئیس سازمان بورس تأکید کرد: سود سهام عدالت برخلاف یارانهها به حساب خود شخص واریز میشود و نه به حساب سرپرست.
همچنین این مقام مسئول در رسانه ملی مجدد تاکید کرد: هیچ ثبتنام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد.