باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده با تاکید بر اینکه سلامت و کیفیت محصولات شرط ورود برند‌ها به بازار‌های میوه و تره‌بار است؛ گفت: کیفیت محصولات برای میادین میوه و تره‌بار یک موضوع حیثیتی است. اگر نگویم تنها مجموعه، اما جزو اولین مجموعه‌هایی هستیم که شبکه فروش خود را دائم مورد آزمایش‌های گوناگون قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه این آزمایش‌ها هم در محصولات میوه و تره‌بار و هم در محصولات پروتئینی در موضوعاتی مانند بافت‌شناسی انجام می‌شود؛ افزود: در حال حاضر همکاری خوبی بین سازمان میادین و جهاد دانشگاهی وجود دارد که نمونه‌گیری از محصولات قابل عرضه در بازار‌ها به صورت مستمر از انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: به جرات عنوان می‌کنم برخی از برند‌ها ممنوعیت ورود به میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران را داشته و در لیست سیاه این سازمان قرار دارند.

وی بیان کرد: بر روی محصولات هر برندی که می‌خواهد وارد میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شود باید آزمایش‌های لازم انجام شود تا گواهی تاییدیه سلامت محصولات را بگیرد.

بختیاری‌زاده تاکید کرد: سالیانه سازمان میادین ورود محصولات نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ برند را برای ورود به میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار ممنوع می‌کند تا کیفیت محصولات خود را ارتقاء دهند.



