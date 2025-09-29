باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی -مسیر ریلی صالح حمید بخشی از راه‌آهن زاگرس است که از ایستگاه تنگ‌هفت می‌گذرد.

عبور قطار از این مسیر، با صخره‌های طبیعی، پل تاریخی صالح حمید و پوشش گیاهی متنوع، تجربه‌ای بی‌تکرار را رقم می‌زند. در فصل بهار، وقتی زمین از بارش‌های زمستانی تازه شده، این مسیر درست مثل گذر از یک کارت‌پستال زنده است؛ صدای سوت قطار، نسیم ملایم و تغییر لحظه‌ای مناظر ترکیبی از لذت، نوستالژی و شگفتی ایجاد می‌کند.

پل تاریخی و چشم‌اندازهای بی‌بدیل

پل صالح حمید، کهن‌ترین سازه‌ی مسیر و نمادی از مهندسی تاریخی منطقه، در کنار صخره‌ها و کوه‌های سر به فلک کشیده، منظره‌ای دیدنی خلق کرده است.

عبور قطار از روی این پل، ترکیبی از هیجان و آرامش را به مسافران هدیه می‌کند.

آبشار بیشه تنها چند کیلومتر از مسیر فاصله دارد و یکی از مشهورترین آبشارهای ایران در دل جنگل است.

ایستگاه سپیددشت، ایستگاهی رو به رودخانه کشکان با نمایی دلنشین که فرصت مناسبی برای توقف و استراحت فراهم می‌کند.

چشمه‌ها و جنگل‌های بلوط، در اطراف مسیر ریلی، چشمه‌ها و جنگل‌های بکری وجود دارد که کمتر کسی فرصت بازدید از آنها را داشته است.

مسافران مسیر صالح حمید نه تنها با قطار حرکت می‌کنند، بلکه با هر لحظه از سفر، با تاریخ، فرهنگ و طبیعت منطقه پیوند می‌خورند.

این مسیر، نمونه‌ای بارز از هماهنگی انسان و طبیعت است که هنوز هم حس کشف و ماجراجویی را در دل هر رهگذری زنده نگه می‌دارد.