سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: شرایط تیم خیلی خوب است، اول فصل را سخت شروع کردیم اما به مرور زمان و با کسب ۳ امتیاز بازی هفته گذشته، از لحاظ روحی و روانی بهتر شدیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با موهان باگان هند اظهار داشت: بازی اول را از دست دادیم و این بازی خیلی برای ما مهم است، اگر بخواهیم صعود کنیم، نباید بازی‌های خانگی را از دست دهیم، این بازی خیلی مهم و حیاتی است.

وی ادامه داد: بازی‌های قبلی تیم هند را دیده‌ایم و تیم قابل احترامی است، چند بازیکن خارجی دارند، در مجموع تیم بدی نیستند، شاید نتیجه خوبی نگرفته باشند اما از نظر ما قابل احترام هستند.

نویدکیا تصریح کرد: باید با تمام توان در بازی شرکت کنیم و ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم، شرایط تیم خیلی خوب است، اول فصل را سخت شروع کردیم اما به مرور زمان و با کسب ۳ امتیاز بازی هفته گذشته، از لحاظ روحی و روانی بهتر شدیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: از لحاظ تاکتیکی مشکلاتی داریم که به مرور زمان به کمک کادر فنی حل خوانیم کرد، وضعیت تیم در حالت نرمال است.

وی در خصوص مصدومان تیمش گفت: ۴ - ۵ بازیکن مصدوم داریم، هادی محمدی تمرین با تیم شروع کرده است اما سایر بازیکنان هنوز آمادگی کامل ندارند، بازیکن خارجی ما گچ پایش را باز کرده و شرایط بد نیست اما برای تمرین همراه تیم زود است، البته دور از انتظار بود و فکر می‌کردم ممکن است، مدت زمان بیشتری در اختیار نباشد اما در عکسبرداری پایش خیلی خوب جوش خورده و شکستگی ترمیم شده است، ۲ - ۳ هفته نیاز دارد به تیم اضافه شود و خبر خیلی خوبی بود، سایر بازیکنان مشکلی ندارند.

برگزاری جلسه هماهنگی بازی سپاهان ایران و موهان باگان در غیاب نماینده هند

به نقل از رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، جلسه پیش از بازی دیدار روز سه‌شنبه تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران و موهان باگان هند صبح امروز دوشنبه با حضور عوامل اجرایی، انتظامی و مسئولان سپاهان و سایر مسئولان برگزاری مسابقه در اصفهان برگزار شد.

نمایندگان تیم موهان باگان هند در این جلسه حضور پیدا نکردند.

تمام هماهنگی‌های لازم صورت پذیرفت و آمادگی کامل باشگاه سپاهان برای این دیدار از سوی ناظران AFC تأیید شد.