سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: شرایط تیم خیلی خوب است، اول فصل را سخت شروع کردیم اما به مرور زمان و با کسب ۳ امتیاز بازی هفته گذشته، از لحاظ روحی و روانی بهتر شدیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با موهان باگان هند اظهار داشت: بازی اول را از دست دادیم و این بازی خیلی برای ما مهم است، اگر بخواهیم صعود کنیم، نباید بازی‌های خانگی را از دست دهیم، این بازی خیلی مهم و حیاتی است.

وی ادامه داد: بازی‌های قبلی تیم هند را دیده‌ایم و تیم قابل احترامی است، چند بازیکن خارجی دارند، در مجموع تیم بدی نیستند، شاید نتیجه خوبی نگرفته باشند اما از نظر ما قابل احترام هستند.

نویدکیا تصریح کرد: باید با تمام توان در بازی شرکت کنیم و ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم، شرایط تیم خیلی خوب است، اول فصل را سخت شروع کردیم اما به مرور زمان و با کسب ۳ امتیاز بازی هفته گذشته، از لحاظ روحی و روانی بهتر شدیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: از لحاظ تاکتیکی مشکلاتی داریم که به مرور زمان به کمک کادر فنی حل خوانیم کرد، وضعیت تیم در حالت نرمال است.

وی در خصوص مصدومان تیمش گفت: ۴ - ۵ بازیکن مصدوم داریم، هادی محمدی تمرین با تیم شروع کرده است اما سایر بازیکنان هنوز آمادگی کامل ندارند، بازیکن خارجی ما گچ پایش را باز کرده و شرایط بد نیست اما برای تمرین همراه تیم زود است، البته دور از انتظار بود و فکر می‌کردم ممکن است، مدت زمان بیشتری در اختیار نباشد اما در عکسبرداری پایش خیلی خوب جوش خورده و شکستگی ترمیم شده است، ۲ - ۳ هفته نیاز دارد به تیم اضافه شود و خبر خیلی خوبی بود، سایر بازیکنان مشکلی ندارند.

برگزاری جلسه هماهنگی بازی سپاهان ایران و موهان باگان در غیاب نماینده هند

به نقل از رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، جلسه پیش از بازی دیدار روز سه‌شنبه تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران و موهان باگان هند صبح امروز دوشنبه با حضور عوامل اجرایی، انتظامی و مسئولان سپاهان و سایر مسئولان برگزاری مسابقه در اصفهان برگزار شد.

نمایندگان تیم موهان باگان هند در این جلسه حضور پیدا نکردند.

تمام هماهنگی‌های لازم صورت پذیرفت و آمادگی کامل باشگاه سپاهان برای این دیدار از سوی ناظران AFC تأیید شد.

برچسب ها: فولاد مبارکه سپاهان ، موهان باگان
خبرهای مرتبط
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
نورافکن: خواهان پیروزی پرگل برابر موهون باگان هند هستیم
تاج: برای نماینده هند که به ایران نیامد متأسفم؛ این تیم باید جریمه شود
محرومیت نماینده هند از حضور در لیگ قهرمانان؛
دلیل انصراف تیم موهان باگان از سفر به ایران
ورزش هفتاد و دو ملت زیر سلطه سیاست؛
وقتی هندی‌ها ترفند‌های بالیوودی خودشان را باور کردند
رد درخواست غیر معقول هندی ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۳:۱۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
وقتی طرف روبرو نامده جلسه هماهنگی با کی برگزار کردین؟؟؟؟
چقدر مضحک و خنده دار که کشور گرسنه و بدبخت هند واسه ما شاخ شده
۰
۰
پاسخ دادن
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
ترکیب تراکتور برای دیدار امشب مقابل الوحده
از استارت آسیایی اسکوچیچ تا شعبده‌بازی درویش در برنامه ورزشی دست اول
نشست تخصصی ورزش؛ از اردو با تیراندازان چین تا درخواست عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران
سفر ۸۰۰۰ کیلومتری برای فراموشی شکست داربی
انتقاد هندی‌ها از سیاست AFC در قبال سفر به ایران
بازدید سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات از اردوی تیم گلبال جوانان
دبیر: مشکل من با خائنین و وطن‌فروش‌ها است/ توقعم از کشتی بالاست
جین جو جیان:حضور فعال بانوان در یخ مرا شگفت زده کرد
علی نژاد در افتتاح مراسم فان ران: ورزش فقط رقابت نیست
برگزاری مراسم دو تفریحی فاران ران بازی‌های آسیایی آیچی _ناگویا
بنیادی‌فر: باید در هر بازی بالای ۵۰ میلیون دستمزد بگیریم
ذکایی: لباس داور نماد هویت و اقتدار اوست
ممبینی: قرارداد‌های ۱۰۰میلیاردی بازیکنان کجا، حق‌الزحمه داوران کجا
نورافکن: خواهان پیروزی پرگل برابر موهون باگان هند هستیم
رجائیان: از روند بازی آلومینیوم راضی هستیم؛ به بازیکنان بدهکاریم
تاج: برای نماینده هند که به ایران نیامد متأسفم؛ این تیم باید جریمه شود
کارت سبز وارد فوتبال شد! ‏
نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
رقابت ۱۳۲۰ تکواندوکار در جام سفیر به میزبانی آذربایجان شرقی
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
اعلام برنامه مسابقات تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
دلیل انصراف تیم موهان باگان از سفر به ایران
قدم اول تعلیق اسرائیل در پارالمپیک را ایران برداشت
فیفا به دنبال تغییر قانون پنالتی