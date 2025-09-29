ایده‌های نوآورانه در رویداد IRAN AI بررسی و ایده‌های برتر برای حل چالش‌های کشور حمایت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - مهرشاد نفعی، مدیرعامل خانه هوش ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری نخستین رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در هوش مصنوعی مطرح کرد: «این رویداد برای اولین‌بار در سطح کشور برگزار می‌شود و در ۱۰ حوزه مختلف، ایده‌های خلاق و نوآور از اساتید دانشگاه، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها دریافت خواهد شد. هدف ما حمایت از طرح‌هایی است که بتوانند چالش‌های کشور را حل کرده و بهره‌وری را ارتقا دهند.»

وی افزود: «برای شناسایی نیازها، با بسیاری از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی مکاتبه شده و عمده این نیاز‌ها نیز در برنامه توسعه هفتم کشور احصا شده است. این نیاز‌ها در سایت رویداد منتشر شده و شرکت‌کنندگان می‌توانند راه‌حل‌ها و ایده‌های خود را بر اساس آنها ارائه دهند.»

نفعی در توضیح نحوه حمایت از طرح‌ها گفت: «حمایت‌های ما در سه بخش خلاصه می‌شود؛ نخست حمایت سخت‌افزاری برای رفع نیاز‌های زیرساختی، دوم پشتیبانی فنی از طریق حضور منتور‌های تخصصی، و سوم حمایت مادی برای پیشبرد پروژه‌ها.»

مدیرعامل خانه هوش ایران در پایان تأکید کرد: «مهلت ارسال طرح‌ها از پنجم مهرماه آغاز شده و تا ۲۵ مهرماه ادامه دارد. در صورت استقبال گسترده و دریافت تعداد بالای طرح‌ها، احتمال تمدید این مهلت نیز وجود دارد.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: هوش مصنوعی ، رفع چالش ، ایده خلاقانه
خبرهای مرتبط
وزیر ارتباطات:
کیفیت اینترنت بهبود می‌یابد/ ارائه خدمات eSIM در کشور به زودی
نخستین رویداد ملی هوش مصنوعی IRAN AI آغاز شد
الکامپ امسال میزبان ۱۰۰ شرکت خارجی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرصت دیدن کوه‌ها و دره‌های ماه/وقت ملاقات با صورت‌های فلکی پاییزی
واگذاری کامل مسئولیت سرویس مدارس به وزارت کشور+فیلم
وزیر ارتباطات: امکان خرید مستقیم از عشایر فراهم شد
طراحی پارچه نانویی سبک برای استفاده در صنایع نساجی، پزشکی و الکترونیک
کاهش ۴.۲ درصدی زمین‌لرزه‌های شهریور ۱۴۰۴ نسبت به پارسال
عکس خیره‌کننده‌ای از راه شیری بر فراز صحرای ابوظبی
اعزام ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به اردوهای راهیان نور در سال جاری
چالش‌ها و فرصت‌های هوشمندسازی حمل و نقل در شهرهای آینده
آغاز ثبت‌نام المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران/ برگزاری المپیاد ۸ و ۹ آبان‌
کاظمی درگذشت مولف کتاب‌های درسی قرآنی را تسلیت گفت
آخرین اخبار
نام‌نویسی پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
ایده‌های نوآورانه برای رفع چالش‌های کشور حمایت می‌شوند
رصد دقیق مدارس غیردولتی و برخورد بدون مماشات با تخلفات تربیتی
عدم پذیرش دانشجوی پروتز دندان در برخی دانشگاه‌ها
تأکید رگولاتور ارتباطی بر نقش آینده‌ساز همراه اول در اقتصاد دیجیتال
آغاز ثبت‌نام المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران/ برگزاری المپیاد ۸ و ۹ آبان‌
کاظمی درگذشت مولف کتاب‌های درسی قرآنی را تسلیت گفت
وزیر ارتباطات: امکان خرید مستقیم از عشایر فراهم شد
واگذاری کامل مسئولیت سرویس مدارس به وزارت کشور+فیلم
اعزام ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به اردوهای راهیان نور در سال جاری
فرصت دیدن کوه‌ها و دره‌های ماه/وقت ملاقات با صورت‌های فلکی پاییزی
عکس خیره‌کننده‌ای از راه شیری بر فراز صحرای ابوظبی
چالش‌ها و فرصت‌های هوشمندسازی حمل و نقل در شهرهای آینده
کاهش ۴.۲ درصدی زمین‌لرزه‌های شهریور ۱۴۰۴ نسبت به پارسال
طراحی پارچه نانویی سبک برای استفاده در صنایع نساجی، پزشکی و الکترونیک
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
توضیحات سازمان نظام پرستاری درباره انتشار خبر دزدی یک پرستارنما
دانشمندان: ماه به دلیل «بادهای» زمین اکسید می‌شود
سرماخوردگی، آنفولانزا یا کرونا؟/ راهنمای سریع برای تشخیص بیماری‌های مشابه
مشخصات ساعت جدید و هوشمند ریلمی که به زودی عرضه می‌شود
بین کمبود منیزیم و مثانه بیش‌فعال چه ارتباطی وجود دارد؟
یک ویژگی جدید  از ChatGPT که می‌تواند قبل از اینکه شما بپرسید با شما تعامل کند!
درخشان‌ترین انفجار رادیویی تاریخ کشف شد
حضور بیش از ۶۰ استاد داخلی و بین المللی در همایش مقابله با ترور علمی
ازدواج دانشجویی، پایدارترین نوع ازدواج‌/ اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد
هشدار به جهان علم؛ ترور دانشمندان علمی، تهدیدی برای آینده بشریت
لزوم توجه به سهم پنیر در صبحانه دانش‌آموزان + فیلم
تامین ۵۰ درصد منابع تکمیل خانه‌های بهداشت از اعتبارات استان‌ها
افزایش گشت‌های انتظامی برای تامین امنیت دانشجویان
علائم قلبی در زنان مبهم‌تر و خاموش‌تر از مردان است