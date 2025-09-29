باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - مهرشاد نفعی، مدیرعامل خانه هوش ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری نخستین رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در هوش مصنوعی مطرح کرد: «این رویداد برای اولین‌بار در سطح کشور برگزار می‌شود و در ۱۰ حوزه مختلف، ایده‌های خلاق و نوآور از اساتید دانشگاه، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها دریافت خواهد شد. هدف ما حمایت از طرح‌هایی است که بتوانند چالش‌های کشور را حل کرده و بهره‌وری را ارتقا دهند.»

وی افزود: «برای شناسایی نیازها، با بسیاری از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی مکاتبه شده و عمده این نیاز‌ها نیز در برنامه توسعه هفتم کشور احصا شده است. این نیاز‌ها در سایت رویداد منتشر شده و شرکت‌کنندگان می‌توانند راه‌حل‌ها و ایده‌های خود را بر اساس آنها ارائه دهند.»

نفعی در توضیح نحوه حمایت از طرح‌ها گفت: «حمایت‌های ما در سه بخش خلاصه می‌شود؛ نخست حمایت سخت‌افزاری برای رفع نیاز‌های زیرساختی، دوم پشتیبانی فنی از طریق حضور منتور‌های تخصصی، و سوم حمایت مادی برای پیشبرد پروژه‌ها.»

مدیرعامل خانه هوش ایران در پایان تأکید کرد: «مهلت ارسال طرح‌ها از پنجم مهرماه آغاز شده و تا ۲۵ مهرماه ادامه دارد. در صورت استقبال گسترده و دریافت تعداد بالای طرح‌ها، احتمال تمدید این مهلت نیز وجود دارد.»