رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: پیش‌‎پرداخت قرارداد تأمین واگن‌های مترو از چین هنوز انجام نشده و به نظر می‌رسد در بانک مرکزی در انتظار پرداخت است.

مهدی چمران  رئیس شورای اسلامی شهر تهران درخصوص انجام پیش پرداخت قرارداد خرید واگن‌های مترو از چین توسط دولت، اظهارکرد: بخشی از پیش پرداخت قرارداد با چین برای تأمین واگن‌های مترو باقی مانده است؛ تمام اقدامات صورت گرفته، اما فعلا پرداخت عملی انجام نشده است.

وی با اشاره به ورود رئیس‌جمهور به این موضوع در مدت اخیر، یادآور شد: رئیس جمهور در این خصوص جلسه‌ای برگزار و دستورات لازم را صادر کرد و تمام نهاد‌های مربوطه ازجمله بانک مرکزی موافق هستند که پیش پرداخت صورت بگیرد، اما هنوز عملیاتی نشده است.

چمران با تأکید بر اینکه تمام دستور‌های لازم صادر شده، اما هنوز پرداخت صورت نگرفته است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این مبلغ در بانک مرکزی در انتظار پرداخت است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. 

گفتنی است چندی پیش شهرداری تهران بخشی از ۱۵ درصد پیش پرداخت قرارداد واگن‌های مترو را انجام داد و مقرر شد که مابقی آن را دولت پرداخت کند و سهم پرداختی از سوی شهرداری را نیز بپردازد. 

به گفته مدیران شهری، ساخت رام‌های قطار در چین در حال انجام است و در صورتی که مشکلی در مسیر اجرای قرارداد انجام نشود، اولین رام قطار بهمن ماه ۱۴۰۴ و مابقی به تدریج وارد کشور می‌شود.

برچسب ها: مهدی چمران ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
چمران: برگزارکنندگان نمایشگاه در سئول گویا اصرار دارند مردم را آزار دهند
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
برگزاری سه نمایشگاه در روزهای ممنوعه!
چمران: ضوابط شهرداری درخصوص اتباع همان ضوابط دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای گزارش اتباع غیرمجاز در استان تهران
تقدیر سرپرست حجاج ایرانی از «سحر امامی» مجری شبکه خبر
ثبت بیش از ۲ هزار وکالت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
دستیاران علوم پزشکی زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گرفتند
آخرین اخبار
دستیاران علوم پزشکی زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گرفتند
راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای گزارش اتباع غیرمجاز در استان تهران
تقدیر سرپرست حجاج ایرانی از «سحر امامی» مجری شبکه خبر
ثبت بیش از ۲ هزار وکالت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
خروج بیش از ۲ هزار ساختمان تهران از لیست ساختمان‌های پرخطر
سهم پیشگیری در نجات جان افراد هنگام وقوع زلزله + فیلم
معنا و مفهوم رنگ تابلو‌های راهنمایی و رانندگی + فیلم
آتش‌سوزی در ساختمان ۱۲ طبقه ستارخان؛ ۳ نفر مصدوم و ۱۵ نفر نجات یافتند
آزمون استخدامی فرزندان شهید و جانباز ۷۰ درصد به زودی برگزار می‌شود
افزایش دو برابری تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی از دو روز آینده
نتایج آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد
دستگیری ۴۴۵ سارق و کشف ۳۸۰ خودروی سرقتی در شهریور
هشدار پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال
قاچاقچی سابقه‌دار با ۱۶ کیلو گل در تهرانپارس دستگیر شد
تکمیل ساخت حریم تئاتر شهر تا جشنواره فجر
زیبایی نژاد: بخش فرهنگی شهرداری تک بعدی نبود/ توجه ویژه به مناسبت‌های ملی
هشدار رئیس قوه قضاییه به عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم
سرعت پیری جمعیت ایران دو برابر شد
پیش‌پرداخت واگن‌های وارداتی مترو از سوی بانک مرکزی به کجا رسید؟
سلامت و کیفیت محصولات؛ شرط ورود برند‌ها به میادین میوه و تره‌بار است
ابطال ثبت سفارش برنج و واگذاری مجوز به واردکنندگان توانمند
مشکلات بازنشستگی آتش‌نشانان حل می‌شود
توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی در منطقه ۱۴
برگزاری ویژه‌ برنامه‌های هفته ملی سالمند در پایتخت با شعار «سایه‌تون مستدام»
افتتاح گردان سوم کوثر به نام شهیده خبرنگار فرشته باقری
کمک ۴ میلیارد تومانی رهبر انقلاب به آزادی زندانیان غیرعمد
حضور آتش‌نشانان در صف مقدم امدادرسانی در جنگ ۱۲ روزه
آتش‌نشانی تهران جزء پنج آتش‌نشانی برتر جهان قرار دارد
طرح ساماندهی تابلو‌های شهری در تهران کلید خورد
توضیحات معاون شهردار درباره حواشی مطرح شده درباره یک مرکز یاورشهر