وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که سوریه هیچ تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نمی‌کند، اما این پیام‌های مثبت با حملات و تهدید‌های اسرائیل مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسعد حسن الشیبانی،  وزیر خارجه دولت موقت سوریه ادعا کرد که سوریه نوین (سوریه‌ای که بدست شبه نظامیان و تروریست‌ها اداره می‌شود) کشوری متحد، مدنی، گشوده به جهان و متعهد به صلح داخلی خواهد بود،  و در همین راستا، تصریح کرد که وجود یک سوریه واحد، متحد، قوی و هم‌آهنگ، به ملت سوریه خدمت کرده و امنیت و ثبات منطقه‌ای را تقویت خواهد کرد.

او در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان، مدعی شد: ما مشتاقیم که مردم منطقه، به ویژه در خاورمیانه و سوریه، پس از این سال‌های جنگ و رنج مهاجرت و پناهندگی، در امنیت و صلح زندگی کنند و می‌خواهیم زبان گفت‌و‌گو و همکاری با همگان را بنا نهیم.

الشیبانی در مورد روابط با رژیم تروریستی اسرائیل اظهار داشت: «سیاست ما که پیوسته اعلام کرده‌ایم این است که سوریه هیچ تهدیدی برای هیچ‌کس در منطقه، از جمله اسرائیل، ایجاد نمی‌کند. با این حال، این پیام‌های مثبتی که ما منتشر کرده‌ایم و بیانگر چهره جدید سوریه، چهره‌ای صلح‌آمیز و همکاری است، با این تهدید‌ها و حملات رو‌به‌رو شده است.»

در این زمینه، او معتقد بود که صحبت کردن در مورد مسئله عادی‌سازی روابط و توافق‌نامه‌های ابراهیم در حال حاضر دشوار است، به خصوص که سوریه توسط اسرائیل تهدید می‌شود و بلندی‌های جولان اشغالی و سرزمین‌های اشغالی جدیدی پس از ۸ اکتبر وجود دارد.

منبع: النشره

برچسب ها: تحولات سوریه ، حمله به سوریه ، جنوب سوریه
