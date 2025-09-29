باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۲۵ در شیلی با یک ‏اتفاق تاریخی آغاز شد؛ ورود رسمی "کارت سبز" و سیستم تازه‌ای به ‏نام ‏FVS (Football Video Support) ‏ که می‌تواند مسیر داوری در ‏فوتبال را متحول کند‎. ‎

در بازی افتتاحیه از گروه‎ B ‎بین کره‌جنوبی و اوکراین، این ابزار نوآورانه ‏برای نخستین بار به‌کار گرفته شد. همه چیز از جایی شروع شد که در ‏نیمه اول، لی چانگ-وون، سرمربی کره‌جنوبی، در پی یک صحنه ‏مشکوک در محوطه جریمه اوکراین، کارت سبز خود را از جیب بیرون ‏کشید و آن را به داور چهارم نشان داد. این حرکت، طبق قوانین ‏جدید، به او حق می‌داد تا درخواست بازبینی داشته باشد. داور ‏مسابقه، کیلور هررا، پس از بررسی تصاویر تصمیم گرفت که خطایی ‏رخ نداده و پنالتی اعلام نشد. اولین درخواست بازبینی با کارت سبز ‏تاریخ فوتبال، بی‌ثمر ماند‎. ‎

اما این پایان ماجرا نبود. در نیمه دوم، کره‌جنوبی موفق شد گلزنی ‏کند، گلی که می‌توانست جریان بازی را تغییر دهد. این بار نوبت ‏دیمیترو میخایلنکو، سرمربی اوکراین بود که کارت سبز را بالا ببرد. ‏پس از بازبینی، داور گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. این ‏صحنه نشان داد که کارت سبز نه فقط نمایشی نمادین، بلکه ابزاری ‏مؤثر در تغییر تصمیم‌های کلیدی است‎. ‎

کارت سبز چیست و چه فرقی با‎ VAR ‎دارد؟

در واقع ‏FVS‏ جایگزینی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر برای‎ VAR ‎است. تفاوت ‏اصلی اینجاست که تصمیم به بازبینی دیگر از داور یا اتاق کنترل ‏ویدیویی نمی‌آید، بلکه مستقیماً در اختیار مربیان است. هر سرمربی ‏در هر مسابقه دو بار می‌تواند درخواست بازبینی کند. اگر پس از ‏بازبینی تصمیم اولیه تغییر کند، تیم فرصت خود را حفظ خواهد کرد‎. ‎

چهار حوزه اصلی که کارت سبز می‌تواند برای بررسی آنها نشان داده ‏شود عبارتند از‎:‎

• گل‌ها (از جمله آفساید یا خطا‌های قبل از گل) ‏

• پنالتی‌ها

• کارت‌های قرمز مستقیم

• اشتباه در شناسایی بازیکن خاطی

فرآیند هم ساده است؛ مربی بلافاصله پس از صحنه مشکوک، کارت ‏سبز را به داور چهارم نشان می‌دهد و داور اصلی صحنه را از مانیتور ‏کنار زمین بررسی می‌کند‎. ‎

چرا کارت سبز اهمیت دارد؟

به گفته پی‌یرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، این سیستم ‏پاسخی است به نیاز فوتبال برای ابزار‌هایی کم‌هزینه‌تر و در دسترس‌تر ‏نسبت به‎ ‎وی‌ای‌آر. او اینطور توضیح داد: "‌‎ FVS ‎همان موقعیت‌هایی ‏را پوشش می‌دهد که‎ VAR ‎بررسی می‌کند، اما شرایط و فلسفه ‏طراحی آن کاملاً متفاوت است‎.

نکته مهم دیگر این است که‎ FVS ‎صدای مربیان را وارد فرآیند داوری ‏می‌کند، چیزی که تا امروز جای خالی آن در فوتبال حس می‌شد. ‏درست مثل "چالش مربیان" در‌‎ NBA ‎یا پرچم قرمز در‎ NFL، حالا ‏نیمکت‌نشین‌های فوتبال هم نقشی فعال در تصمیمات سرنوشت‌ساز ‏پیدا کرده‌اند‎. ‎

نتیجه بازی و پیامد‌ها

در نهایت اوکراین موفق شد با گل‌های هِنادی سینچوک و اولکساندر ‏پیشچور کره‌جنوبی را ۲-۱ شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند به ‏دست بیاورد. تک گل کره‌جنوبی را کیم میونگ-جون به ثمر رساند. اما ‏شاید این بازی در تاریخ فوتبال بیشتر به‌خاطر اولین استفاده رسمی ‏از کارت سبز ماندگار شود تا نتیجه مسابقه و گل‌های زده و خورده‎. ‎

جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۲۵ نه تنها صحنه ظهور استعداد‌های آینده ‏فوتبال است، بلکه به آزمایشگاهی برای آینده داوری هم تبدیل شده ‏است. پرسش بزرگ این است: آیا کارت سبز و‌‎ FVS ‎می‌توانند جای‎ ‎VAR ‏ را در فوتبال حرفه‌ای بگیرند و به استانداردی جهانی تبدیل ‏شوند؟ پاسخ این سؤال را فقط گذشت زمان خواهد داد‎. ‎