باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۲۵ در شیلی با یک اتفاق تاریخی آغاز شد؛ ورود رسمی "کارت سبز" و سیستم تازهای به نام FVS (Football Video Support) که میتواند مسیر داوری در فوتبال را متحول کند.
در بازی افتتاحیه از گروه B بین کرهجنوبی و اوکراین، این ابزار نوآورانه برای نخستین بار بهکار گرفته شد. همه چیز از جایی شروع شد که در نیمه اول، لی چانگ-وون، سرمربی کرهجنوبی، در پی یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه اوکراین، کارت سبز خود را از جیب بیرون کشید و آن را به داور چهارم نشان داد. این حرکت، طبق قوانین جدید، به او حق میداد تا درخواست بازبینی داشته باشد. داور مسابقه، کیلور هررا، پس از بررسی تصاویر تصمیم گرفت که خطایی رخ نداده و پنالتی اعلام نشد. اولین درخواست بازبینی با کارت سبز تاریخ فوتبال، بیثمر ماند.
اما این پایان ماجرا نبود. در نیمه دوم، کرهجنوبی موفق شد گلزنی کند، گلی که میتوانست جریان بازی را تغییر دهد. این بار نوبت دیمیترو میخایلنکو، سرمربی اوکراین بود که کارت سبز را بالا ببرد. پس از بازبینی، داور گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. این صحنه نشان داد که کارت سبز نه فقط نمایشی نمادین، بلکه ابزاری مؤثر در تغییر تصمیمهای کلیدی است.
در واقع FVS جایگزینی سادهتر و کمهزینهتر برای VAR است. تفاوت اصلی اینجاست که تصمیم به بازبینی دیگر از داور یا اتاق کنترل ویدیویی نمیآید، بلکه مستقیماً در اختیار مربیان است. هر سرمربی در هر مسابقه دو بار میتواند درخواست بازبینی کند. اگر پس از بازبینی تصمیم اولیه تغییر کند، تیم فرصت خود را حفظ خواهد کرد.
چهار حوزه اصلی که کارت سبز میتواند برای بررسی آنها نشان داده شود عبارتند از:
• گلها (از جمله آفساید یا خطاهای قبل از گل)
• پنالتیها
• کارتهای قرمز مستقیم
• اشتباه در شناسایی بازیکن خاطی
فرآیند هم ساده است؛ مربی بلافاصله پس از صحنه مشکوک، کارت سبز را به داور چهارم نشان میدهد و داور اصلی صحنه را از مانیتور کنار زمین بررسی میکند.
چرا کارت سبز اهمیت دارد؟
به گفته پییرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، این سیستم پاسخی است به نیاز فوتبال برای ابزارهایی کمهزینهتر و در دسترستر نسبت به ویایآر. او اینطور توضیح داد: " FVS همان موقعیتهایی را پوشش میدهد که VAR بررسی میکند، اما شرایط و فلسفه طراحی آن کاملاً متفاوت است.
نکته مهم دیگر این است که FVS صدای مربیان را وارد فرآیند داوری میکند، چیزی که تا امروز جای خالی آن در فوتبال حس میشد. درست مثل "چالش مربیان" در NBA یا پرچم قرمز در NFL، حالا نیمکتنشینهای فوتبال هم نقشی فعال در تصمیمات سرنوشتساز پیدا کردهاند.
نتیجه بازی و پیامدها
در نهایت اوکراین موفق شد با گلهای هِنادی سینچوک و اولکساندر پیشچور کرهجنوبی را ۲-۱ شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند به دست بیاورد. تک گل کرهجنوبی را کیم میونگ-جون به ثمر رساند. اما شاید این بازی در تاریخ فوتبال بیشتر بهخاطر اولین استفاده رسمی از کارت سبز ماندگار شود تا نتیجه مسابقه و گلهای زده و خورده.
جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۲۵ نه تنها صحنه ظهور استعدادهای آینده فوتبال است، بلکه به آزمایشگاهی برای آینده داوری هم تبدیل شده است. پرسش بزرگ این است: آیا کارت سبز و FVS میتوانند جای VAR را در فوتبال حرفهای بگیرند و به استانداردی جهانی تبدیل شوند؟ پاسخ این سؤال را فقط گذشت زمان خواهد داد.