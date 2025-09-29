رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور با اشاره به اینکه سرعت پیری جمعیت ایران دو برابر شده است، اعلام کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد استان‌های شمالی و مرکزی کشور بیشترین سهم سالمند را دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سازمان بهزیستی کشور؛ مژگان رضازاده رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور درباره روند سالمندی جمعیت در ایران گفت: در سال‌های اخیر سرعت سالمندی در ایران افزایش قابل‌توجهی داشته است، برآورد‌های رسمی و گزارش‌های پژوهشی نشان می‌دهد سهم افراد مسن «۶۵ سال به بالا» از جمعیت از حدود تک‌رقمی در دهه‌های قبل به چیزی در حدود ۱۲ درصد رسیده است و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه رشد قابل‌توجه این سهم در دهه‌های آتی است یعنی ظرف یک تا دو نسل آینده، نسبت سالمندان به کل جمعیت به‌طور چشمگیر افزایش خواهد یافت.

وی درباره روند پرسرعت‌تر سالمندی جمعیت در برخی استان‌های کشور بیان کرد: الگوی توزیع سنی نشان می‌دهد استان‌های شمالی و برخی استان‌های مرکزی مسن‌ترند. گیلان و مازندران بار‌ها به‌عنوان استان‌هایی با بالاترین سهم جمعیت سالمند گزارش شده‌اند. استان‌هایی مثل آذربایجان شرقی، اصفهان و تهران نیز روند پیری روشن‌تری دارند. در مقابل، استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان نسبتاً جوان‌ترند.

بحران سالمندی در کدام استان‌ها؟

رضازاده گفت: بنابراین بحران منطقه‌ای بیشتر در مناطقی است که هم سهم سالمند بالاست و هم زیرساخت‌های اقتصادی پزشکی برای مراقبت از آنها ضعیف شود مثلاً گیلان، مازندران و برخی استان‌های مرکزی.

رییس دبیرخانه شورای سالمندان کشور درباره اینکه زیرساخت‌های کشور تا چه اندازه برای مواجهه با پدیده سالمندی آماده‌اند و چه تدابیری برای مواجهه با این وضعیت لازم است، عنوان کرد: وضعیت آماده‌سازی فعلی مختلط است. اسناد ملی «سند ملی سالمندان» و برنامه‌های نظری وجود دارد ولی ظرفیت عملی شبکه مراقبت‌های در منزل، مراکز روزانه متناسب با نیاز‌های عمومی، نیروی مراقب ماهر، پوشش مالی پایدار و هماهنگی بین‌بخشی هنوز ناکافی است.

وی ادامه داد: برای مواجهه مؤثر، پیشنهاد‌های کلیدی عبارت‌اند از، نوسازی و توسعه شبکه مراقبت در منزل و مراکز روزانه مطابق با الگوی سالمندی کشور؛ تقویت خدمات بهداشتی پیشگیرانه و برنامه‌های مدیریت بیماری‌های مزمن در سطح اولیه (PHC)؛ تضمین منابع مالی پایدار شامل سیاست‌های بیمه‌ای، بودجه‌های اختصاصی و مشوق‌های مالی برای خدمات اجتماعی؛ آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی حرفه‌ای مراقبت سالمندی؛ تقویت سیاست‌های میان‌نسلی و اجتماعی برای جلوگیری از انزوا و فقر سالمندان. سند ملی سالمندان نیز به همین راهبرد‌ها و به‌ویژه تأمین منابع مالی پایدار اشاره کرده است.

سالمندی در حال زنانه شدن

رضازاده درباره زنانه شدن سالمندی در ایران عنوان کرد: ایران مانند بسیاری از کشورها، با پدیده «فمینیزه شدن سالمندی» مواجه است. نسبت زنان در گروه‌های سنی بالا از مردان بیشتر است یعنی سالمندان زن سهمی بیش از نیمی از جمعیت سالمند دارند. این پدیده دلایل مختلفی دارد از جمله امید به زندگی بالاتر در زنان، مرگ‌ومیر بالاتر مردان در سنین میانسالی و دلایل اجتماعی اقتصادی.

وی با اشاره به پیامد‌های زنانه شدن سالمندی گفت: این موضوع به مواردی همچون افزایش نیاز به سیاست‌های حمایتی ویژه زنان سالمند شامل بازنشستگی و درآمد پایدار، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ویژه زنان، مقابله با فقر در میان زنان تنها، نیاز به خدمات تعیین‌شده برای زنان شامل مراکز روزانه، مراقبت‌های خانگی حساس به جنسیت و توجه به اشکال خاص آسیب‌پذیری شامل سکوت در مورد خشونت، فقر بازنشستگی و سطوح پایین‌تر مشارکت اقتصادی نیاز دارد.

رییس دبیرخانه شورای سالمندان کشور درباره اینکه چند درصد از سالمندان تحت پوشش مستقیم خدمات سازمان بهزیستی هستند، عنوان کرد: آمار‌ها و اطلاعیه‌های رسمی اخیر سازمان بهزیستی و رسانه‌ها نشان می‌دهد تعداد افرادی که تحت پوشش بهزیستی‌اند بالغ بر چند میلیون نفر گزارش شده است و هم‌زمان برآورد از جمعیت سالمندان کشور حدود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر مطرح شده است.

وی ادامه داد: به‌طور مشخص سازمان بهزیستی گزارش کرده که بخش قابل‌توجهی از جامعه تحت پوشش مثلاً حدود یک‌سوم مددجویان را سالمندان تشکیل می‌دهند ولی اگر منظور این است که چند درصد از همه سالمندان کشور تحت پوشش بهزیستی هستند، فقدان یک آمار واحد و یکسان رسمی شفاف است و عددی قطعی که بتوان نقل‌قول کرد در دسترس عمومی نیست. به‌عبارت دیگر، پوشش رسمی کامل نیست و بسیاری از سالمندان نیازمند هنوز خارج از شبکه حمایتی رسمی‌اند.

رضازاده درباره اینکه مهم‌ترین نیاز‌های امروز سالمندان ایران چه مسائلی است، گفت: نیاز‌ها هم‌پوشان و چندبعدی‌اند و نمی‌توان یکی را به‌تنهایی برجسته کرد. نیاز به مراقبت همچون خدمات در منزل، مراکز روزانه و مددکاری اجتماعی برای سالمندان دارای ناتوانی یا تکیه‌گاه کم؛ نیاز‌های بهداشتی همچون پیشگیری و مدیریت بیماری‌های مزمن، تیم‌های چندرشته‌ای، دسترسی به دارو و توانبخشی؛ نیاز‌های اجتماعی و روانی شامل پیشگیری از انزوای اجتماعی، سلامت روان، حمایت اقتصادی و اجتماعی جزو نیاز‌های سالمندان است.

وی بیان کرد: البته اولویت‌بندی منطقه‌ای لازم است به‌عنوان مثال در مناطقی با فقر بالاتر، نیاز‌های اقتصادی و مراقبتی اولویت دارد و در مناطق مسن‌تر، خدمات بهداشتی و توانبخشی و مراکز روزانه اهمیت می‌یابند.

برچسب ها: بهزیستی ، جمعیت
خبرهای مرتبط
رییس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد
استخدام بیش از ۴ هزار معلول در دستگاه‌های دولتی
معافیت های جالب برای خانواده های دارای چندقلو
هشدار نسبت به بحران جمعیتی، تولد‌های ایران برای اولین بار به زیر یک میلیون رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
پله های پل های عابر پیاده باید ۵ سانتی بشن تا مسنا بتونن از خیابون رد بشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
همه پله ها باید ۵ سانتی بشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
دو سال سربازی اجباری بی فایده رو بردارید تا سن ازدواج کم بشه .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
چرا ازدواج کنیم که بچه‌دار بشیم؟روزگارمون خیلی خوبه؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
اقتصاد خراب همه رو پیر میکنه!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
H
۱۸:۲۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
,منم پیر شدم رفت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
من ۲ تا بچه دارم تا شکری نمیکنم ولی اگه میدونستم اوضاع ایران اینجوری میشه نیاوردم
۳
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ماندلا
۱۸:۰۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
فرزندآوری درایران مصداق جنایت جنگی علیه بشریت هست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
یک ضرب المثل دارند اصفهانی‌ها .می گویند شما یک پل به ما نشان بده ما سی و سه پل نشان می دیم
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۵:۰۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
قطعا به رقم 4 و 5 برابر هم رسیده اما شما وجودشو ندارین اعلام کنین
۳
۲۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۴:۵۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
نه خیلی فکر مردم ایران هستید
۳
۲۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۴:۵۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
به درک نه خیلی فکر مردم ايران هستید
۴
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
معافیت سربازی برای افراد با پدر بالای شصت سال را دوباره برگردانید جامعه در حال پیر شدن و فرزندان کم هستند ، معافیت پولی سربازی را حذف کنید و سربازی حرفه ای را برقرار کنید
۵
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
زیر ساختهای کسور فقط جوابگوی نصف این جمعیت موجود است
۲
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
شیعه ها باید زیاد بشن و نگهداری و بزرگ کردنشون به جز پدر و مادر با ۱۴ معصوم هم هست
۲۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد ایزدیان
۱۴:۳۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
قرار بود در مرداد وشهریور بابت هر فرزند زیریک سال ۹۰۰تومن که پول دوتا پوشک میشه و دوهفته جواب میده واریزبشه.همینم دولت زد زیرش.
الان افزایش سن ازدواج ب روستاها هم رسیده .و دهه شصتیها ک بیخیال ازدواج شدند.دهه هفتادوهشتاد هم همه بالای۲۵سالند وحاضر ب ازدواج نیستند ب خاطر هزینه های بسیاربالا
۲
۱۷
پاسخ دادن
۱۲
راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای گزارش اتباع غیرمجاز در استان تهران
تقدیر سرپرست حجاج ایرانی از «سحر امامی» مجری شبکه خبر
ثبت بیش از ۲ هزار وکالت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
دستیاران علوم پزشکی زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گرفتند
آخرین اخبار
دستیاران علوم پزشکی زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گرفتند
راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای گزارش اتباع غیرمجاز در استان تهران
تقدیر سرپرست حجاج ایرانی از «سحر امامی» مجری شبکه خبر
ثبت بیش از ۲ هزار وکالت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
خروج بیش از ۲ هزار ساختمان تهران از لیست ساختمان‌های پرخطر
سهم پیشگیری در نجات جان افراد هنگام وقوع زلزله + فیلم
معنا و مفهوم رنگ تابلو‌های راهنمایی و رانندگی + فیلم
آتش‌سوزی در ساختمان ۱۲ طبقه ستارخان؛ ۳ نفر مصدوم و ۱۵ نفر نجات یافتند
آزمون استخدامی فرزندان شهید و جانباز ۷۰ درصد به زودی برگزار می‌شود
افزایش دو برابری تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی از دو روز آینده
نتایج آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد
دستگیری ۴۴۵ سارق و کشف ۳۸۰ خودروی سرقتی در شهریور
هشدار پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال
قاچاقچی سابقه‌دار با ۱۶ کیلو گل در تهرانپارس دستگیر شد
تکمیل ساخت حریم تئاتر شهر تا جشنواره فجر
زیبایی نژاد: بخش فرهنگی شهرداری تک بعدی نبود/ توجه ویژه به مناسبت‌های ملی
هشدار رئیس قوه قضاییه به عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم
سرعت پیری جمعیت ایران دو برابر شد
پیش‌پرداخت واگن‌های وارداتی مترو از سوی بانک مرکزی به کجا رسید؟
سلامت و کیفیت محصولات؛ شرط ورود برند‌ها به میادین میوه و تره‌بار است
ابطال ثبت سفارش برنج و واگذاری مجوز به واردکنندگان توانمند
مشکلات بازنشستگی آتش‌نشانان حل می‌شود
توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی در منطقه ۱۴
برگزاری ویژه‌ برنامه‌های هفته ملی سالمند در پایتخت با شعار «سایه‌تون مستدام»
افتتاح گردان سوم کوثر به نام شهیده خبرنگار فرشته باقری
کمک ۴ میلیارد تومانی رهبر انقلاب به آزادی زندانیان غیرعمد
حضور آتش‌نشانان در صف مقدم امدادرسانی در جنگ ۱۲ روزه
آتش‌نشانی تهران جزء پنج آتش‌نشانی برتر جهان قرار دارد
طرح ساماندهی تابلو‌های شهری در تهران کلید خورد
توضیحات معاون شهردار درباره حواشی مطرح شده درباره یک مرکز یاورشهر