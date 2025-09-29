رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم رونمایی از لباس داوران گفت: داوران هر وقت اشتباه کردند باید عذرخواهی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال در مراسم رونمایی از لباس داوران در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: قشر داوری سرمایه فوتبال ایران است و از تمام این عزیزان و پیشکسوتان داوری تشکر می‌کنم. داوری کلا کار سختی است و عملکرد داور در معرض دید است. گروهی می‌پسندند و گروهی هم رد می‌کنند و این ذات شغل قصاوت است.

وی افزود: باید قدردان شرکت حامی داوری فوتبال ایران، بانوان فوتبالیست حاضر در جلسه و همه اعضای جامعه فوتبال ایران باشیم. ان‌شاالله این تیم ملی فوتبال ساحلی و فوتسال حتماً قهرمان آسیا باشد و از این برند دفاع کنیم. داوری در مجموع کار سختی است؛ چون عده‌ای می‌پسندند و عده‌ای نه. قاضی هم همین است؛ یک طرف دعوا برنده است و شاد، طرف دیگر بازنده و ناراحت. خوش‌انصافی نیاز است تا طرف بازنده بخواهد بگوید درست محکوم شده‌ام.

رئیس فدراسیون در ادامه خاطرنشان کرد: این ۲ گروه بودن و مجادله در داوری، این شرایط را پدید آورده. در این کار سخت دستمزد‌های ناچیز داوری با هیچ بخشِ فوتبال اعم از بازیکن، مربی، نیمکت‌نشین و حتی لیدر‌ها و ایجنت‌ها هم‌سان نیست؛ با این حال باز هم داریم داوران باشرافت و فرهیخته‌ای که جامعه داوری را تشکیل داده‌اند. هر فردی را برای قضاوت و داوری انتخاب نمی‌کنیم؛ داور باید مطمئن و عادل باشد. داور باید پذیرفته‌شده باشد. قدردان داوران هستیم که از بین ۸۵ میلیون نفر برای قضاوت انتخاب شده‌اند.

تاج در این رابطه تصریح کرد: داوران مورد هجمه هستند و کل مجموعه فدراسیون باید تلاش کنیم تا این هجمه را برداریم. یوسفی یک تکل در کافا رفت و اخراج شد؛ آن‌هم در بازی فینال که کلی هم جریمه مالی شدیم. در تراکتور هم همین‌طور بود که جریمه‌اش را دادیم. فوتبال به این سمت پیش می‌رود و نباید از این قاعده مستثنی باشیم. توصیه‌ام به داوران عزیز این است اگر اشتباه کردید، عذرخواهی کنید. کار سخت و بدی نیست؛ انسان جایزالخطاست.

وی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم بگوییم هر کسی نمی‌تواند انتقاد کند. باید عذرخواهی داشته باشیم، اگر اشتباهی داشتیم. VAR در خدمت داوران هست و بسیار در داوری تاثیر دارد. هر صحنه امکان بازبینی دارد و کمک‌کننده است. دستگاه‌های جدیدی در ۲، ۳ روز آینده می‌آید و VAR خریداری شده و کارهایش را باید در کمیسیون معاملات انجام بدهیم. بد است که ۲ هفته دستگاه در ایران باشد ولی کار اداری‌اش بماند.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین تاکید داشت: از حضور فدراسیون و اعضا در جمع برترین‌های آسیا خوشحالم. البته ما در حیث میزبانی از کشور‌های دیگر عقب هستیم، اما کشور بسیار مطمئن و امن است. از امارات و بحرین در ایران تیم داریم و برای هندی‌ها که نیامدند بسیار متاسفم. تیم هندی باید تاوان این اقدام را بدهد و جریمه شود. فکر می‌کنم پول ندارند بیایند که مسائل امنیتی را بهانه کرده‌اند. حتما پیگیر این مسئله را می‌کنیم. البته می‌آمدند هم نتیجه مشخص بود ولی باید به قوانین احترام گذاشت. حضور بانوان در ورزشگاه که باعث نشاط شده و حضور داوران بانو در VAR شایسته قدردانی است.