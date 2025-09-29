رصد دقیق مدارس غیردولتی و برخورد بدون مماشات با تخلفات تربیتی

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده در نود و یکمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش افزود: با عنایت ویژه رئیس جمهور، پیگیری‌های مقام عالی وزارت و حمایت گسترده همکاران فرهنگی، سال تحصیلی جدید با کمترین دغدغه و در نهایت شکوه و آرامش آغاز و دانش آموزان در مقاطع مختلف راهی مدرسه شدند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر بسیج کلیه امکانات و تجهیزات برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵، تصریح کرد: ساماندهی درست نیروی انسانی، ثبت نام به موقع دانش آموزان، چاپ و توزیع به موقع کتب درسی و صدور ابلاغ همکاران از جمله اقداماتی است که امسال به بهترین شکل انجام شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقشه راه و برنامه‌های جامع سازمان برای مدارس غیردولتی، یادآور شد: توسعه مدارس تراز براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تقویت هویت ملی و توجه به اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مدارس غیر دولتی، تحول در کلاس درس، توجه ویژه برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رصد، پایش و مداخله در برنامه‌های آموزشی و پرورشی از مهم‌ترین رویکرد‌های سازمان در سال جاری است.

محمودزاده با تاکید بر شفافیت، حرکت بر مبنای قانون و مبارزه با فساد در تمامی ابعاد، خاطرنشان کرد: با مدارس و مراکز غیردولتی که در مسائل اخلاقی و تربیتی دچار تخلف و بی توجهی به قانون شوند، بدون کوچکترین مماشاتی برخورد می‌شود.