باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رجائیان روز دوشنبه در مراسم رونمایی از لباس داوران فوتبال در فصل جاری، اظهار داشت: از همه کارشناسان و هواداران خواهش می‌کنم آلومینیوم را به اندازه بضاعت خود ببینند. ما فوتبالیست‌های بسیار خوبی داریم و در شرایطی که سه باخت داشتیم از روند بازی تیم راضی بودیم. امیدوارم بچه‌های جوانی که در تیم ما هستند با راهبری سرمربی نتیجه خوبی کسب کنند.

مدیرعامل آلومینیوم اراک گفت: مشکلات مالی برای همه تیم‌ها به جز چند تیمی که هزینه‌های سرسام‌آور دارند، وجود دارد. بخشی از دستمزد‌ها را به بازیکنان بدهکار هستیم و نتوانستیم ۳۰ درصد اولیه را پرداخت کنیم. با این حال سهامداران و مدیریت شرکت در تلاش هستند تا دستمزد بازیکنان و کادرفنی پرداخت شود.