مدیرعامل تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: در شرایطی که سه باخت داشتیم از روند بازی تیم راضی بودیم و امیدوارم بچه‌های جوانی که در تیم ما هستند با هدایت سرمربی نتایج خوبی کسب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رجائیان روز دوشنبه در مراسم رونمایی از لباس داوران فوتبال در فصل جاری، اظهار داشت: از همه کارشناسان و هواداران خواهش می‌کنم آلومینیوم را به اندازه بضاعت خود ببینند. ما فوتبالیست‌های بسیار خوبی داریم و در شرایطی که سه باخت داشتیم از روند بازی تیم راضی بودیم. امیدوارم بچه‌های جوانی که در تیم ما هستند با راهبری سرمربی نتیجه خوبی کسب کنند.

مدیرعامل آلومینیوم اراک گفت: مشکلات مالی برای همه تیم‌ها به جز چند تیمی که هزینه‌های سرسام‌آور دارند، وجود دارد. بخشی از دستمزد‌ها را به بازیکنان بدهکار هستیم و نتوانستیم ۳۰ درصد اولیه را پرداخت کنیم. با این حال سهامداران و مدیریت شرکت در تلاش هستند تا دستمزد بازیکنان و کادرفنی پرداخت شود.

برچسب ها: داوران فوتبال ، آلومینیوم اراک
خبرهای مرتبط
بنیادی‌فر: باید در هر بازی بالای ۵۰ میلیون دستمزد بگیریم
ذکایی: لباس داور نماد هویت و اقتدار اوست
ممبینی: قرارداد‌های ۱۰۰میلیاردی بازیکنان کجا، حق‌الزحمه داوران کجا
داوران سرخابی‌ها مشخص شدند؛ سایه VAR روی سر لیگ
محمدرضا حسینی به آلومینیوم اراک پیوست + عکس
لیگ برتر فوتبال؛
ذوب آهن ۰ - ۱ آلومینیوم اراک/ حسینی دست پر از فولادشهر خارج شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
ترکیب تراکتور برای دیدار امشب مقابل الوحده
از استارت آسیایی اسکوچیچ تا شعبده‌بازی درویش در برنامه ورزشی دست اول
نشست تخصصی ورزش؛ از اردو با تیراندازان چین تا درخواست عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران
سفر ۸۰۰۰ کیلومتری برای فراموشی شکست داربی
انتقاد هندی‌ها از سیاست AFC در قبال سفر به ایران
بازدید سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات از اردوی تیم گلبال جوانان
دبیر: مشکل من با خائنین و وطن‌فروش‌ها است/ توقعم از کشتی بالاست
جین جو جیان:حضور فعال بانوان در یخ مرا شگفت زده کرد
علی نژاد در افتتاح مراسم فان ران: ورزش فقط رقابت نیست
برگزاری مراسم دو تفریحی فاران ران بازی‌های آسیایی آیچی _ناگویا
بنیادی‌فر: باید در هر بازی بالای ۵۰ میلیون دستمزد بگیریم
ذکایی: لباس داور نماد هویت و اقتدار اوست
ممبینی: قرارداد‌های ۱۰۰میلیاردی بازیکنان کجا، حق‌الزحمه داوران کجا
نورافکن: خواهان پیروزی پرگل برابر موهون باگان هند هستیم
رجائیان: از روند بازی آلومینیوم راضی هستیم؛ به بازیکنان بدهکاریم
تاج: برای نماینده هند که به ایران نیامد متأسفم؛ این تیم باید جریمه شود
کارت سبز وارد فوتبال شد! ‏
نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
رقابت ۱۳۲۰ تکواندوکار در جام سفیر به میزبانی آذربایجان شرقی
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
اعلام برنامه مسابقات تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
دلیل انصراف تیم موهان باگان از سفر به ایران
قدم اول تعلیق اسرائیل در پارالمپیک را ایران برداشت
فیفا به دنبال تغییر قانون پنالتی