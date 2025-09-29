باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وزیر خارجه ایسلند برای کودکان غزه گریه کرد + فیلم

در این ویدئو واکنش احساسی و گریه وزیر خارجه ایسلند برای کودکان غزه را مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - اشک‌های وزیرخارجه ایسلند برای کودکان غزه که در کودکی با تجاوز رژیم جنایتکار صهیونیستی آسیب‌های روانی و جسمی را تجربه می‌کنند.

 

 

 

 

