رئیس قوه قضاییه گفت: در شرایط امروز کشور که دشمنان همه تلاش‌های خود را معطوف به از پای درآوردن ملت و نظام ایران کرده‌اند، باید بسیار مراقب باشیم و هوشیاری به خرج دهیم تا مبادا ایادی دشمن در صفوف واحد و منسجم ملت ایران رخنه کنند و وحدت ملی ما را مخدوش سازند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۷ مهر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت در منطقه، شهید سید حسن نصرالله، اظهار کرد: دشمنان اسلام و در صدر آنها، رژیم آمریکا و رژیم منحوس و موقتی صهیونیستی بدانند که با شهادت فرماندهان مجاهد و نستوه جبهه مقاومت، خون تازه‌ای به این جبهه الهی تزریق شده است و زوال مستکبران نزدیک‌تر گردیده است.

شهادت سید حسن نصرالله ضربه سنگین‌تری به دشمنان وارد می‌کند

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش ضمن تبیین و تشریح شرایط حاکم بر کشور و توطئه‌ها و عداوت‌هایی که رژیم‌های مستکبر و برخی دوّل غربی علیه ملت ایران تدارک دیده‌اند، گفت: حدود نیم قرن است که جبهه استکبار انواع و اقسام توطئه‌ها و عداوت‌ها را علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران به کار بسته است؛ از تحمیل جنگ ۸ ساله در ابتدای انقلاب، تا ترور‌ها و شورش‌های کور مسلحانه گروهک‌های نفاق و ایجاد فتنه‌های گوناگون و محاصره اقتصادی؛ با این همه، مستکبران هنوز نفهمیده‌اند ملت و نظام ایران اسلامی هرگز تسلیم زور نمی‌شوند و جنگ و صلح تحمیلی را نمی‌پذیرند و نه با ترور و جنگ و نه با فتنه و محاصره اقتصادی، از پا درنمی‌آیند.

قدرت‌های استکباری نمی‌خواهند بپذیرند ایران اسلامی تسلیم زور نمی‌شود؟

رئیس دستگاه قضا افزود: محاصره اقتصادی ایران که بلندگو‌های تبلیغاتی دشمن امروز از آن دم می‌زنند، برای ملت ایران موضوع تازه‌ای نیست؛ ما از اول انقلاب محاصره اقتصادی بوده‌ایم؛ مگر در زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله، اجازه واردات اقلام ضروری را به ما می‌دادند؟ مگر از همان ابتدای انقلاب، اموال ما را بلوکه نکرده‌اند؟ اینها مسیر‌هایی است که دشمنان ۴۰ و چند سال است که می‌آزمایند و هر بار در آنها شکست می‌خورند و مقهور و مغلوب اراده و ایمان راسخ ملت ایران می‌شوند. 

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: امروز همان دوّل و رژیم‌هایی که صدام متجاوز را به انواع و اقسام تسلیحات کشتار جمعی، میکروبی و شیمیایی تجهیز می‌کردند تا علیه ملت ایران مورد استفاده قرار دهد، با زور و قلدری و نیرنگ قصد تحمیل اغراض و امیال شوم‌شان را به مردم ایران دارند؛ واقعاً انسان تعجب می‌کند که چرا سردمداران این رژیم‌ها از تاریخ عبرت نمی‌گیرند و نمی‌فهمند که ملت ایران تسلیم زور نمی‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه ضمن هشدار به عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم که در شرایط فعلی کشور، با اقدامات‌شان آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، گفت: در شرایط امروز کشور که دشمنان همه تلاش‌های خود را معطوف به از پای درآوردن ملت و نظام ایران کرده‌اند، باید بسیار مراقب باشیم و هوشیاری به خرج دهیم تا مبادا ایادی دشمن در صفوف واحد و منسجم ملت ایران رخنه کنند و وحدت ملی ما را مخدوش سازند. با کسانی که در این شرایط بخواهند با عملیات روانی، روحیه مردم را تضعیف کنند و در مردم ایجاد نگرانی و ترس و رعب کنند؛ قطعاً برخورد قانونی خواهد شد. همچنین با کسانی که یا از روی منفعت‌طلبی و غفلت و یا به عنوان وابسته و عامل دشمن، بخواهند در بازار اقلامِ مورد نیاز مردم اختلال و احتکار و گرانفروشی کنند نیز وفق قانون، برخورد قاطعانه و بدون اغماض انجام خواهد گرفت.

قاضی‌القضات تصریح کرد: اکنون جای هیچگونه مماشاتی با خیانتکاران نیست؛ اکنون نباید با کسانی که بازار کشور را ملتهب می‌کنند و فرهنگ و ارزش‌های مردم را زیر پا می‌گذارند و وحدت ملی را مخدوش می‌کنند، با مدارا و تسامح برخورد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کسانی بودند که به دشمن گرا می‌دادند و در حالی که همه جهانیان، متجاوزین به ایران اسلامی را محکوم می‌کردند، آنها به نحوی مدعی بودند که مقصر خودِ ایران است! در واقع آنها با این موضع‌گیری خود، در حال تضعیف جبهه داخلی بودند، اما ادعا می‌کردند که زبان ناصحانه دارند! آیا معنای زبان ناصحانه آن است که وقتی کشور شما مورد تجاوز دشمن قرار گرفته، به تقویت جبهه دشمن و تضعیف جبهه داخل بپردازید؟ مگر ندیدید و نشنیدید که دنیا نیز متجاوزین به ایران را نکوهش و محکوم کرد؟! مگر ندانستید که کشورتان وقتی در حال مذاکره غیرمستقیم با هدف اتمام حجت بود، مورد تجاوز قرار گرفت؟!

رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمادگی بالای جوانان ایران اسلامی برای دفاع از مرز‌های جغرافیایی و فرهنگی و ارزشی کشور، تصریح کرد: به ضِرس‌قاطع می‌گویم که اگر امروز نیز جنگی بر کشور ما تحمیل شود، جوانان ما با اراده و ایمانی راسخ‌تر از ایام دفاع مقدس ۸ ساله به میدان خواهند آمد؛ همگان گوشه‌ای از جهاد و جانفشانی این جوانان را در جنگ ۱۲ روزه به نظاره نشستیم؛ این جوانان، امروز ایمانی راسخ‌تر، آگاهی بیشتر و تجهیزاتی به‌روزتر دارند و برای دفاع از کیان ایران اسلامی در آمادگی کامل به سر می‌برند.

رئیس عدلیه گفت: عملیات ثامن‌الائمه یا همان عملیات شکست حصر آبادان در مهرماه سال ۶۰ را به یاد آورید؛ مگر آن عملیات سلحشورانه را در لبیک به فرمان امام امت، جوانان آن روز ترتیب ندادند؛ مطمئن باشید جوانان امروز همان اراده و ایمان و ولایت‌مداری جوانان دیروز را دارند و چه بسا از جهاتی، این ارزش‌ها در جوانان امروز تقویت نیز شده است.

قاضی‌القضات در ادامه سخنانش با اشاره به ازدیاد نفرت و انزجار جهانی از رژیم منحوس صهیونیستی و سردمداران جنایتکار این رژیم، گفت: امسال صحن سازمان ملل شاهد اتفاقی بی‌سابقه بود؛ وقتی آن سرکرده جنایتکار باند تبهکار صهیونیستی (نتانیاهو) در حال سخنرانی بود، اشخاص و هیئت‌های کثیری صحن سازمان ملل را به نشانه اعتراض به سخنان این کودک‌کُش ترک کردند؛ این امر بیانگر ازدیاد نفرت و انزجار جهانی از رژیم منحوس صهیونیستی و سردمداران جنایتکار این رژیم است؛ دنیا امروز نسبت به جنایات صهیونیست‌ها بیدار شده است، این مهم نتیجه پایمردی و استقامت مجاهدان جبهه سرافراز مقاومت و مردم مظلوم، اما مقتدر غزه است.

روایت رئیس دستگاه قضا از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مطلع سخنانش در نشست امروز، ضمن گرامیداشت مجدد هفته دفاع مقدس، عموم مسئولان و کارکنان قضایی و مردم را به بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دعوت کرد و بیان داشت: با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، انسان بیش از پیش درمی‌یابد که برای حفظ این کشور و انقلاب چه جانفشانی‌ها و ایثار‌های عظیم و سترگی صورت گرفته است. 
رئیس قوه قضاییه همچنین پیشاپیش هشتم ربیع‌الثانی سالروز ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیه‌السلام را تبریک و تهنیت گفت.

منبع: میزان

برچسب ها: قوه قضاییه ، محسنی اژه ای
خبرهای مرتبط
رئیس مرکز وکلا مطرح کرد؛
ثبت بیش از ۲ هزار وکالت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
جاسوس مورد وثوق رژیم صهیونیستی در ایران به دار مجازات آویخته شد
تاکید رییس قوه قضاییه برای همکاری سازمان بازرسی با کمیسیون اصل ۹۰
 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
فضای مجازی پر از شایعه سازی و دروغ پراکنی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Japan
ناشناس
۱۵:۳۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
خدارو شکر بیشتر مردم ایران فهیم هستن و آگاه و حواسشون هست و به فضای مجازی توجه چندانی نمیکنن.
۱
۰
پاسخ دادن
راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای گزارش اتباع غیرمجاز در استان تهران
تقدیر سرپرست حجاج ایرانی از «سحر امامی» مجری شبکه خبر
ثبت بیش از ۲ هزار وکالت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
دستیاران علوم پزشکی زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گرفتند
آخرین اخبار
دستیاران علوم پزشکی زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گرفتند
راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای گزارش اتباع غیرمجاز در استان تهران
تقدیر سرپرست حجاج ایرانی از «سحر امامی» مجری شبکه خبر
ثبت بیش از ۲ هزار وکالت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
خروج بیش از ۲ هزار ساختمان تهران از لیست ساختمان‌های پرخطر
سهم پیشگیری در نجات جان افراد هنگام وقوع زلزله + فیلم
معنا و مفهوم رنگ تابلو‌های راهنمایی و رانندگی + فیلم
آتش‌سوزی در ساختمان ۱۲ طبقه ستارخان؛ ۳ نفر مصدوم و ۱۵ نفر نجات یافتند
آزمون استخدامی فرزندان شهید و جانباز ۷۰ درصد به زودی برگزار می‌شود
افزایش دو برابری تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی از دو روز آینده
نتایج آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد
دستگیری ۴۴۵ سارق و کشف ۳۸۰ خودروی سرقتی در شهریور
هشدار پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال
قاچاقچی سابقه‌دار با ۱۶ کیلو گل در تهرانپارس دستگیر شد
تکمیل ساخت حریم تئاتر شهر تا جشنواره فجر
زیبایی نژاد: بخش فرهنگی شهرداری تک بعدی نبود/ توجه ویژه به مناسبت‌های ملی
هشدار رئیس قوه قضاییه به عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم
سرعت پیری جمعیت ایران دو برابر شد
پیش‌پرداخت واگن‌های وارداتی مترو از سوی بانک مرکزی به کجا رسید؟
سلامت و کیفیت محصولات؛ شرط ورود برند‌ها به میادین میوه و تره‌بار است
ابطال ثبت سفارش برنج و واگذاری مجوز به واردکنندگان توانمند
مشکلات بازنشستگی آتش‌نشانان حل می‌شود
توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی در منطقه ۱۴
برگزاری ویژه‌ برنامه‌های هفته ملی سالمند در پایتخت با شعار «سایه‌تون مستدام»
افتتاح گردان سوم کوثر به نام شهیده خبرنگار فرشته باقری
کمک ۴ میلیارد تومانی رهبر انقلاب به آزادی زندانیان غیرعمد
حضور آتش‌نشانان در صف مقدم امدادرسانی در جنگ ۱۲ روزه
آتش‌نشانی تهران جزء پنج آتش‌نشانی برتر جهان قرار دارد
طرح ساماندهی تابلو‌های شهری در تهران کلید خورد
توضیحات معاون شهردار درباره حواشی مطرح شده درباره یک مرکز یاورشهر