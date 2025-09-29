باشگاه خبرنگاران جوان - امید نورافکن روز دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با موهون باگان هند در چارچوب هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که در هتل آسمان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: تیم ما در هفته‌های اخیر شرایط بسیار خوبی داشته و پیروزی اخیر در لیگ برتر باعث شد از لحاظ روحی در وضعیت مناسبی قرار بگیریم.

وی افزود: از نظر من این دیدار پرگل خواهد بود و می‌توانیم حریف هندی را با گل‌های زیادی شکست دهیم.

نورافکن گفت: مدل بازی سپاهان تهاجمی است و همین موضوع گاهی کار را سخت‌تر می‌کند، اما ما آماده‌ایم تا در رقابت‌های آسیایی نتایج درخشانی به دست آوریم.

بازیکن سپاهان خاطرنشان کرد: شرایط روحی تیم برای این دیدار و همچنین دیدار حساس هفته آینده مقابل ذوب‌آهن در لیگ برتر بسیار خوب است و امیدواریم این روند را ادامه دهیم.

قرار است دیدار تیم فوتبال سپاهان و موهون باگان هند در چارچوب هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود.

این درحالیست که تاکنون تیم میهمان وارد ایران نشده و بر اساس اخبار بدست آمده در جلسه هماهنگی پیش از بازی نیز حضور نیافته است که همین امر احتمال لغو بازی را بسیار تقویت می‌کند.

سال گذشته نیز تیم موهون باگان هند حاضر به رو‌به‌رو شدن با تیم تراکتورسازی تبریز نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا نشد که کمیته انضباطی AFC بازی را با نتیجه ۳ بر صفر به نفع تراکتور اعلام کرد.