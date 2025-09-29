باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز گزارش داد که سیاستهای غیرقابل پیشبینی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و کارزار سختگیرانهاش علیه مهاجرت، تعدادی از شرکتهای چندملیتی را وادار کرده است تا به فکر انتقال کارمندان یا فعالیتهای خود از آمریکا باشند.
این روزنامه اشاره کرد که وضع بیبرنامه قوانین جدید مربوط به ویزاهای کارگران با مهارت بالا، علاوه بر تحرکات علیه مخالفان سیاسی، نگرانی هیئت مدیرهها را که پیش از این تحت تاثیر تعرفههای گمرکی متناوب ترامپ در سال جاری بودند، افزایش داده است.
به گفته این روزنامه، رهبران کسبوکارها ابهام فرامین اجرایی را به عنوان عامل دیگری عنوان کردند که خطرات موجود در بازار آمریکا را افزایش میدهد، تا جایی که برخی سرمایهگذاران اروپایی از خروج سرمایههایشان خبر دادهاند.
از سوی دیگر، یک مدیر ارشد اجرایی در یک شرکت چندملیتی اروپایی گفت که این شرایط هزینه سرمایه را افزایش میدهد، و اشاره کرد که اعمال یک حداقل سختگیرانه برای سرمایهگذاری، شرکتها را متمایل به کاهش سرمایهگذاریهای آمریکایی خود در بلندمدت میکند.
در مقابل، دولت ترامپ شرط بسته بود که سیاستهایش، از کاهش مقررات گرفته تا ایجاد موانع تجاری، باعث رونق در سرمایهگذاری و استخدام خواهد شد و ترامپ به رکوردشکنیهای بازار سهام آمریکا به عنوان دلیلی بر حمایت از رویکردهای خود استناد کرد.
در همین راستا، کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، گفت که دولت میتواند آمریکا را به پویاترین و حامیترین اقتصاد برای کسبوکارها تبدیل کند، در حالی که کارگران آمریکایی را در اولویت قرار میدهد.
همچنین مشاوران اقتصادی تایید کردند که اقدامات سختگیرانه در مورد مهاجرت، شرکتها را مجبور به تدوین طرحهای جایگزین کرده و جذابیت انتقال مشاغل به دفاتر خارج از آمریکا را افزایش داده است.
از طرفی، لورن مولین، وکیل آمریکایی متخصص در امور مهاجرت، خاطرنشان کرد که تحول جدید در سیاستهای مهاجرتی، برنامههای شرکتها برای حمایت از کارمندان جهت دریافت شهروندی آمریکا را مختل کرده است. وی افزود که افزایش موارد رد درخواست ویزا و لحن جدید نسبت به مهاجران میتواند مستقیما بر کارمندان خارج از کشور تاثیر بگذارد.
ترامپ با اعلام اعمال تعرفههای گمرکی جدید و بالاتر بر کالاهایی از جمله داروها و لوازم بهداشتی از طریق شبکههای اجتماعی، بدون ارائه جزئیات واضحی از سوی دولتش درباره مکانیسم اجرا، وضعیت اضطراب در بازارها را تشدید کرد. به نوشته این روزنامه، اگرچه رهبران شرکتها از انتقاد علنی از دولت خودداری میکنند، اما بسیاری از آنها در پشت صحنه به شدت انتقاد میکنند.
