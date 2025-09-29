باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرضا سیاره با بیان اینکه نام‌نویسی آزمون سامفا منحصراً به‌صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد، گفت: آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا – سامفای دانشگاهی) منحصراً در سطح دانشگاهی (آکادمیک) و شامل بخش‌های شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری بوده که مهارت متقاضیان در این بخش‌ها سنجیده خواهد شد.

وی افزود: آزمون سامفا در روز جمعه ۳۰ آبان ماه سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۱ نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی و ۳۰ جمادی‌الاول سال ۱۴۴۷ قمری هم‌زمان با حوزه‌های داخل کشور در حوزه‌های امتحانی خارج کشور در روسیه، ارمنستان، قزاقستان، لبنان، ازبکستان، تانزانیا و عراق شامل شهر‌های بصره، نجف، بغداد، کوت و کربلا در صورت به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان برگزار خواهد شد. روش برگزاری این آزمون در حوزه‌های داخل کشور به‌صورت الکترونیکی و در حوزه خارج از کشور به روش مبتنی بر کاغذ خواهد بود.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان شرکت در حوزه‌های امتحانی خارج از کشور، باید کارت اعتباری مربوط به نام‌نویسی را از طریق مرکز آموزش زبان فارسی حوزه‌های امتحانی خارج از کشور، تهیه نمایند. تأکید می‌شود که تعیین شهر (برای متقاضیان داخل کشور) و یا کشور (برای متقاضیان خارج از کشور) جهت برگزاری آزمون منوط به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان در زمان نام‌نویسی خواهد بود.