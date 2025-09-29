معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز نام‌نویسی برای پانزدهمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) از امروز دوشنبه ۷ مهر ماه تا ۱۴ مهر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرضا سیاره با بیان اینکه نام‌نویسی آزمون سامفا منحصراً به‌صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد، گفت: آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا – سامفای دانشگاهی) منحصراً در سطح دانشگاهی (آکادمیک) و شامل بخش‌های شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری بوده که مهارت متقاضیان در این بخش‌ها سنجیده خواهد شد.

وی افزود: آزمون سامفا در روز جمعه ۳۰ آبان ماه سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۱ نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی و ۳۰ جمادی‌الاول سال ۱۴۴۷ قمری هم‌زمان با حوزه‌های داخل کشور در حوزه‌های امتحانی خارج کشور در روسیه، ارمنستان، قزاقستان، لبنان، ازبکستان، تانزانیا و عراق شامل شهر‌های بصره، نجف، بغداد، کوت و کربلا در صورت به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان برگزار خواهد شد. روش برگزاری این آزمون در حوزه‌های داخل کشور به‌صورت الکترونیکی و در حوزه خارج از کشور به روش مبتنی بر کاغذ خواهد بود.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان شرکت در حوزه‌های امتحانی خارج از کشور، باید کارت اعتباری مربوط به نام‌نویسی را از طریق مرکز آموزش زبان فارسی حوزه‌های امتحانی خارج از کشور، تهیه نمایند. تأکید می‌شود که تعیین شهر (برای متقاضیان داخل کشور) و یا کشور (برای متقاضیان خارج از کشور) جهت برگزاری آزمون منوط به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان در زمان نام‌نویسی خواهد بود.

برچسب ها: سازمان سنجش آموزش کشور ، مهارت های زبان فارسی
خبرهای مرتبط
توضیحات سازمان سنجش درباره زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» علمی کاربردی ۱۴۰۴
مهلت پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرصت دیدن کوه‌ها و دره‌های ماه/وقت ملاقات با صورت‌های فلکی پاییزی
واگذاری کامل مسئولیت سرویس مدارس به وزارت کشور+فیلم
وزیر ارتباطات: امکان خرید مستقیم از عشایر فراهم شد
طراحی پارچه نانویی سبک برای استفاده در صنایع نساجی، پزشکی و الکترونیک
کاهش ۴.۲ درصدی زمین‌لرزه‌های شهریور ۱۴۰۴ نسبت به پارسال
عکس خیره‌کننده‌ای از راه شیری بر فراز صحرای ابوظبی
اعزام ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به اردوهای راهیان نور در سال جاری
چالش‌ها و فرصت‌های هوشمندسازی حمل و نقل در شهرهای آینده
آغاز ثبت‌نام المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران/ برگزاری المپیاد ۸ و ۹ آبان‌
کاظمی درگذشت مولف کتاب‌های درسی قرآنی را تسلیت گفت
آخرین اخبار
نام‌نویسی پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
ایده‌های نوآورانه برای رفع چالش‌های کشور حمایت می‌شوند
رصد دقیق مدارس غیردولتی و برخورد بدون مماشات با تخلفات تربیتی
عدم پذیرش دانشجوی پروتز دندان در برخی دانشگاه‌ها
تأکید رگولاتور ارتباطی بر نقش آینده‌ساز همراه اول در اقتصاد دیجیتال
آغاز ثبت‌نام المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران/ برگزاری المپیاد ۸ و ۹ آبان‌
کاظمی درگذشت مولف کتاب‌های درسی قرآنی را تسلیت گفت
وزیر ارتباطات: امکان خرید مستقیم از عشایر فراهم شد
واگذاری کامل مسئولیت سرویس مدارس به وزارت کشور+فیلم
اعزام ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به اردوهای راهیان نور در سال جاری
فرصت دیدن کوه‌ها و دره‌های ماه/وقت ملاقات با صورت‌های فلکی پاییزی
عکس خیره‌کننده‌ای از راه شیری بر فراز صحرای ابوظبی
چالش‌ها و فرصت‌های هوشمندسازی حمل و نقل در شهرهای آینده
کاهش ۴.۲ درصدی زمین‌لرزه‌های شهریور ۱۴۰۴ نسبت به پارسال
طراحی پارچه نانویی سبک برای استفاده در صنایع نساجی، پزشکی و الکترونیک
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
توضیحات سازمان نظام پرستاری درباره انتشار خبر دزدی یک پرستارنما
دانشمندان: ماه به دلیل «بادهای» زمین اکسید می‌شود
سرماخوردگی، آنفولانزا یا کرونا؟/ راهنمای سریع برای تشخیص بیماری‌های مشابه
مشخصات ساعت جدید و هوشمند ریلمی که به زودی عرضه می‌شود
بین کمبود منیزیم و مثانه بیش‌فعال چه ارتباطی وجود دارد؟
یک ویژگی جدید  از ChatGPT که می‌تواند قبل از اینکه شما بپرسید با شما تعامل کند!
درخشان‌ترین انفجار رادیویی تاریخ کشف شد
حضور بیش از ۶۰ استاد داخلی و بین المللی در همایش مقابله با ترور علمی
ازدواج دانشجویی، پایدارترین نوع ازدواج‌/ اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد
هشدار به جهان علم؛ ترور دانشمندان علمی، تهدیدی برای آینده بشریت
لزوم توجه به سهم پنیر در صبحانه دانش‌آموزان + فیلم
تامین ۵۰ درصد منابع تکمیل خانه‌های بهداشت از اعتبارات استان‌ها
افزایش گشت‌های انتظامی برای تامین امنیت دانشجویان
علائم قلبی در زنان مبهم‌تر و خاموش‌تر از مردان است