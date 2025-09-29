باشگاه خبرنگاران جوان - هدایتالله ممبینی در حاشیه مراسم رونمایی از لباس داوران در فصل جاری فوتبال باشگاهی کشور که امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۱ صبح در مرکز ملی فوتبال برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت نفت پارس نزدیک به ۶ سال است که در کنار جامعه داوری فوتبال حضور فعال دارد. اگر امروز موفقیتی در حوزه داوری، بهویژه در زمینه تکنولوژی و حمایت از داوران حاصل شده، بیتردید نقش صنعت نفت و گاز در این مسیر بسیار مؤثر بوده است. امیدواریم در آینده نزدیک، بتوانیم در سایر بخشهای فدراسیون نیز از ظرفیت اسپانسرهایی بهرهمند شویم که حمایت مالی از پروژههایی، چون «فردوسی» و توسعه زیرساختهای داوری را در دستور کار دارند.
وی در خصوص افزایش حقالزحمه داوران عنوان کرد: سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی در حقالزحمه داوران بودیم، هرچند برای فصل جدید هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. با توجه به تورم موجود در جامعه، هیات رئیسه فدراسیون به پیشنهاد دپارتمان داوری، هر ساله افزایشهایی را در نظر میگیرد. انشاءالله طی هفته آینده و با توجه به دستورالعملهای مالی، میزان افزایش جدید تعیین و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دبیرکل فدراسیون فوتبال افزود: یکی از چالشهای فعلی، مسئله سفرهای بینشهری داوران است. گاهی پروازها کنسل میشود یا به موقع نمیرسد و این موضوع باعث اذیت داوران میشود. البته برنامهریزی پروازی خارج از حیطه فدراسیون فوتبال است، اما خوشبختانه در سال گذشته تعداد لغو پروازها کمتر بود. در موارد اضطراری، داوران با وسایل نقلیه زمینی خود را به محل مسابقه میرسانند، چرا که طبق مقررات باید ۲۴ ساعت قبل از شروع مسابقه در محل حاضر باشند. خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی در این زمینه نداشتهایم.
ممبینی در مورد حقالزحمه داوران گفت: باید بپذیریم که با وجود جابجایی ارقام بسیار بالا در فوتبال از جمله قراردادهایی با ارزش بیش از صد میلیارد تومان برای بازیکنان، حقالزحمه داوران همچنان فاصله زیادی با سایر بخشها دارد. این عقبماندگی عمدتاً ناشی از سالهایی است که با وجود تورم، افزایش مناسبی در دستمزد داوران صورت نگرفته بود. در دو سه سال اخیر تلاش کردهایم این فاصله را کاهش دهیم؛ بهعنوان مثال، سال گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش اعمال شد، اما هنوز به سطح مطلوب نرسیدهایم. امیدواریم بتوانیم این شکاف را بهتدریج جبران کنیم.
وی در پایان درباره انصراف تیم هندی از حضور در ایران توضیح داد: باید تأکید کنم که فدراسیون فوتبال این موضوع را بهطور جدی پیگیری خواهد کرد. همانطور که رئیس فدراسیون فوتبال نیز اشاره کرد، اقداماتی که از سوی کشور هند صورت گرفته، اشتباه بوده و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز سال گذشته جریمههایی را برای تیمهای هندی در نظر گرفت. امیدواریم این روند با جدیت ادامه یابد تا از بروز خلل در رقابتهای باشگاهی آسیا جلوگیری شود.