کشور‌های اتحادیه اروپا قصد دارند در پایان اکتبر در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه تصمیم بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نسخه پولیتیکو اروپا گزارش داد که کشور‌های اتحادیه اروپا قصد دارند در پایان اکتبر در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه تصمیمی بگیرند و اولین بحث در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در کپنهاگ برگزار خواهد شد.

به گفته یک دیپلمات اتحادیه اروپا، «هدف [در کپنهاگ] جمع‌آوری حمایت کافی از سایر کشور‌ها برای منزوی کردن [نخست وزیر مجارستان، ویکتور] اوربان است. ما در منطقه خاکستری هستیم.»

این نشریه گفت: «آنچه تغییر نکرده این است که این بلوک هنوز برای پیشرفت تلاش می‌کند و گزینه‌های آن محدود به نظر می‌رسد.»

مکس برگمن، مدیر برنامه اروپا، روسیه و اوراسیا در اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی مستقر در واشنگتن فکر نمی‌کند که «علاقه‌ای به مقابله» با روسیه وجود داشته باشد. او معتقد است که با اعمال تحریم‌های سنگین، اروپا هیچ «راه حل قطعی» آشکاری ندارد.

در ۱۰ سپتامبر، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت که اتحادیه اروپا قصد ندارد دارایی‌های مسدود شده روسیه در غرب را مصادره کند، اما از آنها برای اعطای وام به اوکراین استفاده خواهد کرد.

