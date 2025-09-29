سوئد و فرانسه با ارسال قابلیت‌های نظامی ضد پهپاد در تامین امنیت اجلاس کپنهاگ در این هفته به دانمارک کمک می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت نیرو‌های مسلح فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که قابلیت‌های نظامی این کشور، نیرو‌های هوایی دانمارک را پیش از اجلاس اتحادیه اروپا که از اول تا دوم اکتبر در کپنهاگ برگزار می‌شود، تقویت خواهد کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یک گروه مشترک موقت به دانمارک اعزام شده است. این گروه که عملیاتی و از قبل فعال است، شامل ۳۵ پرسنل، یک بالگرد FENNEC و منابعی است که به عملیات ضد پهپاد اختصاص داده شده است. این گروه با همکاری کامل با مقامات دانمارکی و با احترام به حاکمیت متحد ما فعالیت خواهد کرد.»

فرماندهی دفاعی دانمارک روز شنبه گزارش داد که هفته گذشته پهپاد‌هایی بر فراز زیرساخت‌های نظامی این کشور پرواز کرده‌اند.

در همین حال اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد نیز روز دوشنبه گفت که سوئد با قابلیت‌های نظامی ضد پهپاد در ارتباط با اجلاس کپنهاگ در این هفته، پس از مشاهده پهپاد‌ها در هفته گذشته که دانمارک را مجبور به تعطیلی چندین فرودگاه کرد، از دانمارک حمایت خواهد کرد.

دانمارک قرار است روز چهارشنبه میزبان رهبران اتحادیه اروپا و پس از آن روز پنجشنبه میزبان اجلاس ۴۷ عضوی جامعه سیاسی اروپا باشد و پیش از این گفته است که پس از حملات پهپادی، امنیت را در اطراف این رویداد‌ها افزایش داده است.

منبع: رویترز

