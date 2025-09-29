مراسم رونمایی از مستند «من بلاگر نیستم» برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم رونمایی و اکران فیلم مستند «من بلاگر نیستم» ساخته وحید چاووش شامگاه شب گذشته ۶ مهر ماه در ایوان شمس برگزار شد. در این مراسم، محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مصطفی زیبایی نژاد مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران، محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، حبیب احمدزاده، جمعی از مستندسازان و چهره‌های هنری کشور حضور داشتند. 

در ابتدای این مراسم وحید چاووش کارگردان این فیلم مستند گفت: باید تشکر کنم از همه کسانی که مرا در ساخت این فیلم یاری کردند. معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و مرکز گسترش زحمات زیادی کشیدند که این فیلم به نقطه مطلوب برسد و باید تشکر کنم. البته حوزه هنری هم تا جایی از کار همراه ما بود، اما احساس می‌کردند که این فیلم بیش از حد تجربی است و به همین دلیل کنار کشیدند. با این حال باید از آنان نیز تشکر کنم که شاید اگر نبودند این مستند شکل نمی‌گرفت.

وی ادامه داد: خودتان بهتر می‌دانید که هزینه‌های تولید یک فیلم چه قدر بالا رفته و بودجه‌های سینمای مستند تناسبی با این افزایش قیمت‌ها ندارد. در میانه راه ساخت مستند «من بلاگر نیستم» واقعا مانده بودم، علیرغم اینکه در تولید فیلم بسیار صرفه‌جویی مالی شد. باید اشاره کنم که ۹۰ درصد این فیلم با موبایل ضبط شده، اما بازهم کم آوردم و اگر شهرداری تهران و آقای توکلی‌زاده پای آن نمی‌آمدند من کم می‌آوردم. 

او در پایان گفت: برای خودم سوال بود که چرا این آدم‌ها این قدر به من لطف دارند؟ به دنبال دلیل این موضوع بودم و به یک حقیقت رسیدم. بنده چند فیلمی درباره امام حسین علیه‌السلام و سیدالشهدا ساخته‌ام و فکر می‌کنم ریشه حمایت‌های این چنینی همین است؛ بنابراین قبل از هرچیز باید از امام حسین (ع) تشکر کنم که محبتش ما را اینجا جمع کرده است.

مصطفی زیبایی‌نژاد مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران نیز در این مراسم صحبت کرد و گفت: در ۴ سال مدیریت شهری سعی کردیم تک بعدی نباشیم؛ خیلی‌ها معتقدند مجموعه فرهنگی شهرداری در این دوره تنها به برگزاری مراسمات دینی در مناسبت‌های مذهبی بسنده کرده است؛ البته که برگزاری برنامه‌های مذهبی برای ائمه اهل بیت علیهم السلام و ترویج فرهنگ دینی افتخار ماست، اما در کنار آن از برگزاری کار‌های دیگر به راحتی عبور نکردیم. 

وی ادامه داد: نمونه این موضوع را می‌توان در برگزاری برنامه‌های تفریحی و خانوادگی در مناسبت‌های غیرمذهبی مثل هفته فرهنگی تهران، شب یلدا، نوروز، روز زن و مرد و... اشاره کرد. همچنین توجه ویژه‌ای به بزرگداشت مفاخر تهران و هویت شهری داشتیم. 
او با اشاره به تولیدات هنری شهرداری تهران گفت: سال ۱۴۰۲، انیمیشن سینمایی «رویا شهر» با مشارکت شهرداری تولید شد و خوشبختانه در تابستان امسال بیش از ۲۰ میلیارد تومان فروش داشت و رکورد خوبی را به ثبت رساند. علاوه بر این، فیلم سینمایی «شور عاشقی» به کارگردانی داریوش یاری و با حمایت شهرداری تهران ساخته شد که در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش درآمد.

زیبایی‌نژاد خاطرنشان کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به اکران و فروش فیلم‌ها نیز کمک زیادی کرده است و آثار ارزشمند سینمایی از بنیاد فارابی، اوج و حوزه هنری را مورد حمایت قرار داده است. همانطور که می‌دانید امسال سومین سالی است که در برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران مشارکت داریم و برای برگزاری جشنواره فیلم فجر و حقیقت نیز حمایت کرده‌ایم. در حوزه سینمای مستند نیز آثار متنوعی به همت شهرداری تولید شده است: فیلم مستند «من بلاگر نیستم» که امروز مراسم رونمایی آن برگزار می‌شود، یکی از همین آثار است. این مستند در ادامه مسیر خود به اکران‌های دانشجویی و پلتفرم‌ها می‌رود و در نهایت از تلویزیون پخش خواهد شد. 

او در پایان گفت: شهرداری در تولید آثار تلویزیونی نیز مشارکت داشته است که از آن جمله می‌توان به برنامه تلویزیونی «محفل»، «از سرگذشت»، «معلی»، «مادران آسمانی» و ... اشاره کرد. همچنین در ساخت فیلم کوتاه، تیزر‌های فرهنگی، نماهنگ، سرود و ... نیز سهیم بودیم؛ بنابراین تمرکز ما بر همه حوزه‌های فرهنگی هنری است؛ سعی کردیم در اداره کل فرهنگی نگاهی ۳۶۰ درجه‌ای به همه بخش‌ها داشته باشیم و از هنرمندان حمایت کنیم. 

محمد حمیدی مقدم دیگر سخنران این مراسم بود. او گفت: خوشحالم که امروز اینجا هستم و آقای چاووش فیلمی که انتظار داشتیم را توانست به این مرحله برساند.

وی با اشاره به گلایه‌های بودجه‌ای مستندسازان گفت: گلایه بر سر بودجه سینمای مستند بسیار مهم است. در چند سال اخیر شاهد بودجه‌های رقیق، کم رمق و ناجوانمردانه در مقابل بخش‌های دیگر سینما، تلویزیون و حتی پلتفرم‌ها هستیم. بنده تاکید دارم که بودجه سینمای مستند را باید افزایش داد و البته خوشحالم که نهضتی شروع شده تا این فاصله کم بشود.

برچسب ها: بلاگر ، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
