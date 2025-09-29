معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران از برگزاری اجتماع مردمی «انا علی العهد» باهدف بزرگداشت مقام شهیدان جبهه مقاومت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-حجت‌الاسلام مهدی حسین‌آبادی با گرامیداشت یاد و نام شهدای سرافراز جبهه مقاومت، اظهار کرد: هم‌زمان با فرارسیدن سالگرد شهادت سیدین مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین، همچنین شهادت مجاهد دلاور حاج عباس نیل‌فروشان و دیگر هم‌رزمانشان، اجتماع مردمی «انا علی العهد» به‌منظور بزرگداشت و تجدید میثاق با آرمان‌های این شهیدان والامقام در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این آیین معنوی سه‌شنبه هشتم مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با حضور عاشقان اهل‌بیت(ع) و زائران مسجد مقدس جمکران در صحن جامع امام مهدی(عج) برگزار می‌شود، ابراز کرد: سخنران مراسم، خطیب توانمند و استاد حوزه و دانشگاه حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی خواهد بود و در ادامه حاج سید رضا نریمانی، مداح و ذاکر اهل‌بیت(ع)، با قرائت دعای توسل و مداحی، فضای مجلس را معطر به یاد شهدا خواهد کرد.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران تصریح کرد: به‌موازات این مراسم، برنامه‌های متنوعی همچون برپایی نمایشگاه عکس شهدای مقاومت، برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان با موضوع شهید نصرالله و جبهه مقاومت، کارگاه‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی دیگر در این آستان مقدس برگزار خواهد شد.

حسین‌آبادی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها باهدف بزرگداشت یاد و مقام شهدای مظلوم مقاومت و در پرتو میلاد نورانی امام حسن عسکری(ع)، در فضای معنوی مسجد مقدس جمکران با حضور خیل عاشقان و منتظران امام‌زمان(عج) برگزار خواهد شد.

منبع:روابط عمومی مسجد مقدس جمکران