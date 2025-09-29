در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛واقعیتهای اسنپ بک چیست؟
باشگاه خبرنگاران جوان ـ داستان آیندهای که زمین در فقر و بحران زیستمحیطی غرق است، در حالی که ثروتمندان در ایستگاه فضایی لوکس «الیسیوم» زندگی میکنند.
«تبعیض» به کارگردانی نیل بلومکمپ دوشنبه شب ۷ مهر ماه ساعت ۲۳ روی آنتن میرود. بازیگران مطرحی همچون مت دیمون، جودی فاستر و آلیس براگا در آن ایفای نقش کردهاند.
«تبعیض» داستان مکس، شخصیت اصلی فیلم، را روایت میکند که برای تغییر سرنوشت بشر و مقابله با شکاف اجتماعی عظیم میان زمین و الیسیوم، مأموریت خطرناکی را بر عهده میگیرد.
این فیلم با ترکیب اکشن، درام و جلوههای علمی–تخیلی، تجربهای جذاب و پرهیجان برای دوستداران سینما رقم میزند.
گفتنی است، فیلم «تبعیض» دوشنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن روز سه شنبه ساعتهای ۵ صبح و ۱۵ ظهر خواهد بود.
منبع: روابط عمومی شبکه نمایش سیما