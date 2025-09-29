هواشناسی مازندران از اواخر وقت فردا هشدار دریایی سطح نارنجی در استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، اعلام کرد: با عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریان‌های جوی، مازندرانی‌ها از اواخر وقت سه شنبه ۱۴۰۴/۷/۸ تا صبح جمعه ۱۴۰۴/۷/۱۱ شاهد وزش باد شدید، مواج شدن دریا و بارش باران خواهند بود.

بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا ۱۴ متر بر ثانیه (۵۰ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال شرقی تا شمال غربی، بیشینه ارتفاع موج در نزدیک ساحل و دور از ساحل تا ۱.۸ متر (بیشینه تا ۲.۹ متر) برآورد می‌شود.

غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناور‌های گردشگری، غرق شدن شناور‌های صیادی، اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر، احتمال آسیب دیدن شناور‌های بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناور‌ها و احتمال وارد شدن خسارت به سازه‌های دریایی از جمله پیامد‌های این رویداد جوی است.

در این مدت فعالیت‌های شنا، گردشگری، صیادی، فعالیت‌های حمل و نقل و دریانوردی ممنوع است و مقاوم سازی سازه‌های دریایی و مراقبت در تخلیه و بارگیری در بنادر مدنظر قرار گیرد.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: دریای خزر ، وضعیت آب و هوا ، مواج شدن دریا
