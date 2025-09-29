 رئیس مجلس می‌گوید برنامه هفتم با خردجمعی تصویب شد و باید برای احصاء اشکالات آن از خرد جمعی استفاده و بدانیم آثار آن در حل مشکلات چه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیأت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بهارستان و با موضوع بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد، با بیان اینکه برای اصلاح مواد برنامه هفتم باید عوامل متعددی وجود داشته باشد، گفت: صرفا عدم وجود اعتبار دلیل اصلاح برنامه نیست چرا که  اجرای برخی از احکام برنامه اساسا نیاز به بودجه ندارد از این رو نباید در دومینوی حذف مطلق یک حکم به خاطر قابلیت اجرای آن بیفتیم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما با خرد جمعی احکام برنامه هفتم را به تصویب رساندیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم، گفت: از آنجایی که امسال سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ ساله است، برنامه هفتم به عنوان تنها سند بالادستی کشور به شمار می‌آید از این رو در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم بلکه باید خروجی محور باشیم و مسائل را به صورت کیفی بررسی کرده و بدانیم آثار آن در کف جامعه و حل مشکلات مردم چه بوده است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از هوشمندسازی و شفاف سازی در جریان رسیدگی به عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم، عنوان کرد: در حوزه اقتصادی باید کار‌های مهمی انجام شود که یکی از مهم‌ترین آن اصلاح ناترازی انرژی است که اگر انجام نشود، بهره‌وری نخواهیم داشت، البته این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که مردم به صورت عینی و شفاف از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال چابک‌سازی است گفت: یکی از مسیر‌های تحقق این هدف اصلاح برخی فرایند‌هاست؛ به عنوان نمونه براساس قانون برنامه هفتم، دولت حق تولید خدمات ندارد و لذا اگر سال گذشته بخش‌های دولتی تولید خدمات داشته‌اند، به معنی تصرف در بیت المال است.  

براساس این گزارش در این جلسه نواب رئیس و اعضای هیأت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیون ها، معاونان نظارت و قوانین مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند و به بیان گزارش تخصصی، پیشنهادات و نکات مهمی درباره گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول پرداختند.

آنها به نکات مهمی از جمله نحوه بررسی اختصاص ارز به کالا‌های اساسی، دارو و بیمه ها، تنظیم‌گری جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه دولت در اجرای قانون برنامه هفتم، ضرورت بررسی دقیق احکامی که نیاز به اصلاح دارند و نحوه همکاری کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان متولی این گزارش با سایر کمیسیون‌های تخصصی پرداختند. 

برچسب ها: برنامه هفتم ، کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
قالیباف در نطق پیش از دستور:
ایران اجرای اسنپبک را غیرقانونی می‌داند/ مذاکره، واژه‌ فریب و فشار برای خلع سلاح موشکی ایران است
اعلام وصول گزارش عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم در مجلس
استفاده غرب از مذاکره به عنوان فریب برای محدود کردن توان دفاعی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
خیلی باید ها بوده که گفتید و عمل نکردید ...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
افزایش پیری جمعیت ایران رو به دوبرابر شدن هست : شما که بلدین اتباع وارد کشور کنید همان ها براتون مثل موش زادولد میکنند براتون دیگه چی میخواهید بزارید ملت دوسه برابر پیر بشوند
۱
۲
پاسخ دادن
ملت ایران زیر بار حرف زور نمی‌رود/ اگر دشمن خطایی کند مشت محکمی خواهد خورد
مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران در اروپا صحت ندارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۸ مهر
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
عراقچی با وزیر خارجه کوبا دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان ملل
نشست و تبادل‌نظر ۴ ساعته رئیس‌جمهور پزشکیان با جمعی از کارشناسان اقتصادی
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به آیت‌الله سیستانی
مجموعه‌های مختلف نظام برای خروج از NPT هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند
آخرین اخبار
مجموعه‌های مختلف نظام برای خروج از NPT هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۸ مهر
عراقچی با وزیر خارجه کوبا دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان ملل
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
ملت ایران زیر بار حرف زور نمی‌رود/ اگر دشمن خطایی کند مشت محکمی خواهد خورد
مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران در اروپا صحت ندارد
نشست و تبادل‌نظر ۴ ساعته رئیس‌جمهور پزشکیان با جمعی از کارشناسان اقتصادی
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به آیت‌الله سیستانی
اسنپ‌بک تقلایی برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات خلاف قانون غرب است
پزشکیان درگذشت همسر آیت الله سیستانی را تسلیت گفت
نقش درخشان سردار حاجی‌زاده در ساخت موشک
پنجمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی برگزار شد
بقائی: اقدام تروئیکا در پیروی از آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه‌ها علیه ایران، غیرقانونی است
عارف: آتش‌نشانان ستون‌های استوار انسجام اجتماعی و پیروزی ملی هستند
پزشکیان: به زانو در آوردن ملت ایران خواب و خیال است
گروه پدافند هوایی دزفول ارزیابی عملیاتی شد
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به حضرت آیت‌الله سیستانی
سردار فدوی: نباید بگذاریم دشمن دچار اشتباه محاسباتی شود
مستندات و تاریخ جنگ ۱۲ روزه را گردآوری می‌کنیم
ارزیابی عملکرد برنامه هفتم باید خروجی‌محور و براساس تأثیر آن در حل مشکلات مردم باشد
عارف: اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند/مردم از درگیری‌ها خسته شده‌اند
پیام پزشکیان در پی درگذشت مادر حداد عادل
پزشکیان «آتش‌نشان» شد
نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد
اعتراض ایران به سازمان ملل درمورد اطلاع‌رسانی به دولت‌ها درباره قطعنامه‌های ضدایرانی لغوشده
غنی‌سازی و توان موشکی خط قرمز ما است
خروج از NPT و ساخت بمب اتم در هماهنگی با سایر ارکان نظام بررسی می‌شود