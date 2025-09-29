باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به مؤدیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۴ را تا ۱۲ مهر ۱۴۰۴ اصلاح و از طریق سامانه مؤدیان ارسال کنند، ۹۵ درصد بخشودگی جریمه اعطا می‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان، مؤدیان مالیاتی برای بهره‌مندی از این مزیت باید دو شرط اصلی را رعایت کنند: یکی اصلاح و ارسال اظهارنامه از طریق سامانه مؤدیان تا پایان شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ و دیگری پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی تا دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴.

همچنین در اطلاعیه اخیر سازمان امور مالیاتی آمده است: در صورت عدم اقدام مؤدیان در مهلت مقرر (۱۲ مهر ۱۴۰۴)، میزان بخشودگی جریمه از ۹۵ به ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت. این فرصت ویژه برای تشویق مؤدیان به اصلاح اظهارنامه و تسویه بدهی در بازه زمانی تعیین شده است.