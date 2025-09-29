باشگاه خبرنگاران جوان - نشست ستاد بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) امروز (دوشنبه ۷ مهر ماه) در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در این نشست با اشاره به تقارن این مناسبت ملی با آغاز ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه کبری (س) گفت: باید از این ظرفیت برای حضور شکوهمند مردم در راهپیمایی بهره گرفت.

او با بیان اینکه راهپیمایی امسال در رشت از ۲ مسیر به سمت میدان شهدای ذهاب برگزار خواهد شد، افزود: مسیر شماره یک: سپاه پاسداران، میدان پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب یا شهرداری و مسیر شماره ۲: ورزشگاه شهید عضدی، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی (ره)، میدان شهدای ذهاب یا شهرداری رشت است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان تصریح کرد: مراسم ۱۳ آبان هم امسال رأس ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه با سخنرانی یکی از شخصیت‌های ملی در میدان شهرداری رشت برگزار می‌شود.

فریاد استکبارستیزی گیلانیان رساتر از گذشته در ۱۳ آبان طنین‌انداز خواهد شد

حجت الاسلام اشجری همچنین با بیان اینکه امسال به دلیل حمله رژیم صهیونی و دفاع مقدس ۱۲ روزه حضور استکبارستیزی مردم و دانش آموزان پیامی آشکار برای دشمنان میهن خواهد داشت، گفت: حضور شکوهمند و پرشور مردم در راهپیمایی امسال نشان‌دهنده اتحاد و همبستگی مردم در مقابل دشمنانی است که به سرکردگی آمریکای جنایتکار تلاش می‌کنند تا کشورمان تحت زور و فشار به خواسته‌های آنان تن دهد.

او با اشاره به اینکه مردم بصیر و دشمن‌شناس ایران به دولت‌مردان آمریکایی اعتماد ندارند، افزود: به شهادت رساندن سرداران، فرماندهان و مردم شریف و مظلوم ایران در کوران مذاکرات دیپلماتیک، ثابت کرد که استکبار جهانی به هیچ عهد و پیمانی حتی قوانین بین‌المللی پایبند نیست.

