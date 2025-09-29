فیلم سینمایی «غرق نشدنی» با گویندگی ۳۰ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ این سینمایی در گونه درام و تاریخی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی کریم بیانی و صدابردار آن محمد امین مردانلو است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، نسرین اسنجانی، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، فاطمه برزویی، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، آرزو روشناس، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، بهروز علی محمدی، فاطمه غزنوی، کوروش فهیمی، ملیکا ملک نیا، علی منصوری راد، غلامرضا مهرزادیان، بهمن هاشمی، علیرضا ناصحی، حسین نورعلی و کریم بیانی صداپیشههای این اثر بودهاند.
این فیلم درباره یک سناتور آمریکایی به نام «ویلیام آلدِن اسمیت» است که مأمور کمیتهی حقیقتیابِ فاجعهی تایتانیک شده است. او در خلال سؤال جوابهایی که با افراد مسئول این حادثه که زنده ماندهاند میکند، درمییابد که قصور، منفعتطلبی، ترس و سادهانگاری، از دلایل اصلی غرق شدن کشتی تایتانیک بوده است، اما بالا دستیهای سناتور نمیگذارند که او حقیقت را راجع به این فاجعه فاش کند.
فیلمهای زیادی در تاریخ سینما ساخته شدهاند که به اشکال مختلفی، تاثیرات سوء و عمیق فساد در ساختارهای سیاسی امریکایی را به نمایش درآوردهاند. یکی از حوادث بزرگ در تاریخ این کشور که حاصل ناکارامدیها و فسادهای بزرگی بود که لکه ننگی در تاریخ این کشور محسوب میشود، غرق شدن کشتی عظیم و پر از تجهیزات پیشرفته کشتی تایتانیک برای روزگار خودش بود. در فیلم «غرق نشدنی»، یک سناتور امریکایی که تصادفا هنوز، مقداری تا آلوده شدن کامل به انواع فساد فاصله دارد، مشغول حقیقت یابی در مورد این فاجعه میشود و ابعاد عظیمی از چنان فسادی را که در غرق کشتی تایتانیک موثر بوده کشف میکند. با این حال، همان فساد ژرف ساختاری که در تمام تار و پود سیاست امریکایی جریان دارد، اجازه نمیدهد که این عوامل دخیل در غرق شدن کشتی تایتانیک فاش شود.
واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکهی نمایش، برای مخاطبان پخش شود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما