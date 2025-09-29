باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید فرایند تکمیل واحد‌های مسکن مهر در شهر‌های جدید را طی یکسال دولت چهاردهم تشریح کرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید با اعلام اینکه با تاکید وزیر راه و شهرسازی، تعهدات باقیمانده از دولت‌های قبل برای حل مشکلات مسکن مردم یکی از اولویت‌هاست، گفت: در یک سال دولت چهاردهم در بخش تکمیل و بهره‌برداری از واحد‌های مسکن مهر در شهر‌های جدید توانستیم ۸ هزار و ۴۹۱ واحد را تکمیل کرده و تحویل متقاضیان دهیم.

ملکی ادامه داد: در ابتدای دولت چهاردهم تعداد واحد‌های باقیمانده مسکن مهر ۳۳ هزار و ۸۰۰ واحد بود که هم‌اکنون این رقم به ۲۵ هزار و ۳۰۹ واحد رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تکمیل و تحویل واحد‌ها همزمان با تامین خدمات زیربنایی و روبنایی انجام می‌شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی