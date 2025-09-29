قمی از آخرین وضعیت پروژه ساماندهی و ساخت حریم تئاتر شهر سخن گفت و جزئیات بازگشایی بخش‌های مختلف این محدوده را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - ساخت حریم تئاتر شهر از همان روزی که کلنگ آن زده شد و اطراف آن را حصار کشیدند مورد انتقاد قرار گرفت و فضای استفاده از آن محدود شد.

در روزی که وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ساخت حریم تئاتر شهر را به زمین زد اهالی هنر امیدوار بودند نهایتا تا بهمن ۱۴۰۳ این پروژه عمرانی به پایان برسد اما مدتی پس از شروع پروژه عمرانی در این محدوده به یکباره عملیات عمرانی متوقف شد و با پیگیری رسانه‌ها مشخص شد مشکل مالی علت اصلی توقف عملیات عمرانی این پروژه است.

مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وقفه ایجاد شده در اجرای پروژه ساماندهی و ساخت‌ حریم تئاتر شهر طی سال‌های گذشته، دلیل اصلی توقف را مشکلات مالی عنوان کرد و گفت:  پروژه ساخت‌وساز حریم تئاتر شهر از سال‌های گذشته آغاز شده بود، اما متأسفانه به دلیل مسائل مالی متوقف شده بود و شهردار تهران دستور دادند تا شهرداری برای برای رفع مشکل شراکت کند.

وی گفت: خوشبختانه طی دو ماه گذشته، جلسات متعددی با مسئولان ذی‌ربط برگزار شد و یک تفاهمنامه نیز امضا و ابلاغ گردید که هم‌اکنون در سیر مراحل اداری قرار دارد.

شهردار منطقه ۱۱ تهران در خصوص زمان‌بندی تکمیل پروژه ساماندهی و ساخت‌ حریم تئاتر شهر گفت: طبق برنامه زمان‌بندی مسئولان اعلام کردند تا تاریخ ۳۰ مهر ماه سال جاری، ضلع‌های غرب، شرق و جنوب حریم تئاتر شهر بازگشایی خواهند شد. همچنین، تکمیل ضلع شمالی این محدوده، طبق اعلام همکاران، تا زمان برگزاری جشنواره فجر نهایی خواهد شد و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

