باشگاه خبرنگاران جوان -علی انصاری در بازدید از ظرفیت‌های گردشگری استان اردبیل گفت: این استان ظرفیت‌های خوبی در حوزه گردشگری دارد و ما آماده سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان اردبیل به ویژه در قالب احداث هتل را داریم.

او افزود: باید موقعیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در استان اردبیل را مشاهده و شرایط را بررسی کنیم تا بتوانیم با سرمایه‌گذاری مناسب خدمات خوبی را در آینده برای گردشگران ورودی به این استان ارائه دهیم.

مدیر گروه سرمایه‌گذاری تات گفت: در این راستا طی هفته آینده جلسه‌ای را با استاندار اردبیل برگزار خواهیم کرد و توافق نهایی برای سرمایه‌گذاری در استان انجام خواهد شد که ممکن است علاوه بر حوزه گردشگری در سایر حوزه‌ها نیز اقدام به سرمایه‌گذاری کنیم.

انصاری با اشاره به دیدار با امام جمعه اردبیل، ادامه داد: حمایت‌های امام جمعه اردبیل از سرمایه‌گذاری در این استان قابل توجه بود و ما تلاش می‌کنیم با حضور خود در استان در راستای برطرف کردن ضعف‌های اقتصادی گام برداریم.

منبع میراث فرهنگی