مراسم دوی تفریحی فان ران بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا صبح امروز با حضور ۴۰۰ دانش آموز و مسئولان شورای المپیک آسیا، کمیته ملی المپیک و سفارت ژاپن در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ این مراسم با حضور تاماکی تسوکادا سفیر کشور ژاپن در ایران و اعضای سفارت این کشور، دکتر علی نژاد دبیرکل کمیته، دکتر گودرزی، دکترعلیرضا پاکدل و دکتر قارداشی اعضای هیات اجرایی و جینز نماینده شورای المپیک آسیا و مدیر رسانه‌های شورای المپیک آسیا برگزار شد.

این مراسم با خوش آماد گویی دکتر علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک آغاز شد. 

در ادامه سفیر ژاپن تاماکی تسوکادا ضمن قدردانی از زحمات کمیته ملی المپیک عنوان داشت شعار بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا "یک آسیا را تصور کن" می‌باشد و ما آماده هستیم تا جهان را با آغوش باز پذیرا باشیم پس بیاید با شور و نشاط بدویم.

همچنین جینز رییس رسانه شورای المپیک آسیا و نماینده این سازمان نیز عنوان داشت دوستتان دارم و با توجه به شناختی که دارم امروز شاهد مراسم ویژه‌ای‌ای خواهیم بود و خوشحالم که در جمع شما عزیزان هستم و در یکسال باقی مانده تا بازی‌های آسیایی از هم اکنون خود را برای این رقابت‌ها آماده می‌کنیم.

حاضرین که ۴۰۰ دانش آموز ۵ تا ۱۲ ساله بودند پس از انجام بازی‌های تفریحی در ایستگا‌های مختلف، با حضور در خط استارت مراسم دوی همگانی فان ران را اجرا نمودند.

در پایان برترین‌های دوی همگانی، مسابقات تفریحی و همجنین بهترین نقاشی‌ها مدال شورای المپیک بازی‌ها و عروسک بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا توسط دبیرکل، سفیر ژاپن و نماینده شورای المپیک آسیا اهدا شد.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، بازی‌های آسیایی
