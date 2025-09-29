از ابتدای سال تاکنون ۶۹۸ حادثه آتش سوزی در بندرعباس ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس سازمان آتش مشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: آتش سوزی منزل مسکونی، ضایعات، خودرو، درخت و فضای سبز و واحد تجاری بیشترین آمار حوادث ثبت شده است.

محمد امین لیاقت افزود: بیشترین علت وقوع این حوادث، اتصالی برق بوده است.

وی گفت: در این آتش سوزی‌ها ۵۶ تن مصدوم و ۶ تن فوت شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: در عملیات اطفای این حوادث ۵ آتش نشان نیز مصدوم شدند.

محمد امین لیاقت با اشاره به اجرای هزار و ۷۱۴ عملیات امداد و نجات حادثه افزود: محبوس شدن، آسانسور، گیرکردن اعضای بدن و سانحه خودرویی به علت قطعی برق و بی احتیاطی بیشترین این حوادث بود.

از هفتم تا چهاردهم مهر هفته ایمنی و آتش نشانی نامگذاری شده است. 

منبع: صداوسیما

برچسب ها: روز آتش نشانی ، حادثه آتش‌سوزی ، بندرعباس
خبرهای مرتبط
مراسم گرامیداشت روز آتش نشان در بندرعباس
تجلیل از آتش نشانان بندرعباس به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی
تجلیل از آتش نشانان نمونه قشم
امام جمعه بندرعباس:
دشمن در تلاش برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
مهلت ثبت شناور‌های بی هویت هرمزگان تا ۷ آبان
ثبت ۶۹۸ حادثه آتش سوزی در بندرعباس
اهدای 150 کیف و بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند بندرعباسی به همت شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در معبد هندوهای بندرعباس همزمان با هفته گردشگری