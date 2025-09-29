باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین نشست مخالفان سیاسی طالبان با عنوان «گفت‌وگوی منطقه‌ای: به‌سوی وحدت و اعتماد» روز دوشنبه، هفتم مهر، در اسلام‌آباد آغاز به کار کرد.

این نشست دو روزه با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ترسیم چشم‌اندازی برای آینده سیاسی افغانستان، به‌طور مشترک از سوی نهاد «زنان برای افغانستان» و «انستیتوی ثبات راهبردی آسیای جنوبی» برگزار شده است.

در این نشست، جمعی از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی، دیپلمات‌ها و فعالان مدنی افغانستان از جمله فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، مصطفی مستور، وزیر سابق اقتصاد، نصیراحمد اندیشه، نماینده دائم افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو، احمدالله علیزی، والی پیشین کابل، طاهر زهیر، والی سابق بامیان، عبدالله قرلق از حزب جنبش ملی، معصومه خاوری از حزب وحدت اسلامی افغانستان و بشیراحمد انصاری، نویسنده و پژوهشگر دینی، حضور دارند.

فوزیه کوفی با انتشار پیامی، مشارکت در این نشست را فرصتی برای تأمل جمعی درباره آینده افغانستان دانسته و با اشاره به وضعیت دشوار زنان در کشور، بر ضرورت شکل‌گیری رهبری معنادار، روایت‌های فراگیر و سیستمی تأکید کرده که حقوق همه شهروندان را به‌طور برابر رعایت کند.

وی همچنین نقش پاکستان را در این روند کلیدی خوانده و تعامل سازنده میان دو کشور را برای پرداختن به نگرانی‌های مشترک و ایجاد اعتماد متقابل، حیاتی دانسته است.

برگزارکنندگان نشست اسلام‌آباد، بررسی راه‌های اعتمادسازی و تفاهم مشترک را نیز در دستور کار قرار داده‌اند.

این نشست که پیش‌تر چند بار به تعویق افتاده بود، اکنون با حضور طیفی متنوع از مخالفان سیاسی طالبان، به‌دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای خروج از بن‌بست سیاسی و تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان است.