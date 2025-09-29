اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای پس از اقدام سازمان ملل، اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای تأیید کرد که پس از بازگرداندن تحریم های جامع سازمان ملل، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش دوباره اعمال کرده است. سازمان ملل این اقدام را در آخر هفته پس از آنکه قدرت‌های غربی مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» را تحت توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ فعال کردند، انجام داد.

در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد، آمده است: امروز شورای اروپا توافق کرد که مجموعه‌ای از اقدامات محدودکننده در ارتباط با فعالیت‌های اشاعه‌ هسته‌ای ایران را که با اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در سال ۲۰۱۵ به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره اعمال کند. این تصمیم پس از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد و در پی تصمیم شورای امنیت مبنی بر عدم تمدید لغو تحریم‌ها علیه ایران اتخاذ شد.

تحریم‌هایی که توسط ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دوباره اعمال شده‌اند، شامل اقدامات سازمان ملل متحد با ادعای جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک تهران است اما این تحریم‌ها همچنین شامل اقدامات مالی گسترده‌تری از جمله مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران می‌شود.

طبق این بیانیه، محدودیت‌ها شامل «ممنوعیت سفر، مسدودسازی دارایی‌ها و منابع مالی افراد و نهادهای مشمول و همچنین تحریم‌های اقتصادی و مالی در بخش‌های تجارت، امور مالی و حمل‌ونقل می‌شود».

در بخش مالی، اتحادیه اروپا بار دیگر دارایی‌های بانک مرکزی ایران و بانک‌های بزرگ ایرانی را مسدود می‌کند. در بخش حمل‌ونقل هم گفته شده که اتحادیه اروپا اقداماتی را برای جلوگیری از ورود هواپیماهای باری ایرانی به فرودگاه‌های این اتحادیه و ممنوعیت نگهداری و تعمیر هواپیماها و کشتی‌های ایرانی حامل کالا یا مواد تحریم‌شده را مجدد اعمال می‌کند.

تهران بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را «غیرقابل توجیه» خوانده و محکوم کرده است.

با وجود اعمال مجدد تحریم‌ها، رهبران غربی مدعی شده اند که کانال‌های گفت‌و‌گو همچنان باز است. کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز یکشنبه ادعا کرد که اعمال مجدد تحریم‌ها «نباید پایان دیپلماسی باشد»!

پیش از این سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه درباره اقدام غیرقانونی غرب برای اجرای اسنپ‌بک به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد نامه نوشته و چنین اقدامی را رد کرده بود.

وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه ای اعلام کرده بود: بدیهی است که فعال شدن «اسنپ‌بک» را نمی‌توان تحقق یافته تلقی کرد. قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام همچنان تا ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) معتبر و لازم‌الاجرا هستند. دبیرخانه سازمان ملل نیز هیچ مبنای حقوقی یا اختیاری برای بازنگری یا عدول از مفاد این قطعنامه ندارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

