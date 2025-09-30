باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره خروج از NPT گفت: با توجه به اینکه این موضوع، بسیار مهمی است، به اعتقاد من تصمیمگیری در ارتباط با این مسئله به تصمیم نظام نیاز دارد به این معنا که همه ارکان نظام در واقع نسبت به این تصمیمگیری نقش داشته باشند البته قوای مختلف، از جمله مجلس با توجه به دیدگاههای متفاوتی که وجود دارد حتماً بحثهای درون خودشان را خواهند داشت و نظرات خود را بیان خواهند کرد، اما به اعتقاد من این جمعبندیها بایستی در جایی که همه ارکان مؤثر نظام نقش دارند مطرح شود و اگر تصمیمی گرفته شود، درواقع یک تصمیمی باشد که مورد توافق جمع نظام قرار بگیرد تا همه از آن حمایت کنند.
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس اظهار کرد: با توجه به بحث تعلیق همکاری که با آژانس انرژی اتمی داریم فعلاً با توجه به مستنداتی که از طریق خود قوانین NPT وجود دارد، به نظر من بخش اعظم این مسائل برای ما قابل دسترسی شده است؛ یعنی اینکه ما هیچگونه همراهی و همکاری با آژانس نداشته باشیم بهدلیل این کارهایی که در گذشته انجام دادند و خلاف قوانین خود آژانس و قوانین بینالمللی عمل کردند.
این نماینده مجلس میگوید ما فرصت داریم برای آینده و اگر تشخیص دهیم از NPT خارج میشویم، اما فعلاً به این جمعبندی نرسیدهاند البته این به معنای آن هم نیست که این مسئله بهطور کامل کنار گذاشته شده است. به اعتقاد من، بخشی از این مسائل برمیگردد به تصمیمات مجامع بینالمللی و اتفاقاتی که در آینده ممکن است رقم بخورد.
حجتالاسلام احمدی در پاسخ به این سوال که خروج از NPT تا چه حد میتواند منافع کشور ما را تأمین کند؟، گفت: این پرسش را نمیتوان در قالب یک سؤال محدود پاسخ داد. به هر حال، مسئله، مسئلهای پیچیده است. کشور ما از یک طرف توانمندیهایی در همه حوزهها دارد؛ دانشی دارد که از این دانش باید در زمینههای مختلف به بهترین شکل استفاده شود. تلاش بر این است که هزینههای این موضوع به حداقل برسد و حداقل هزینهها برای این مسئله پرداخت شود پس بنابراین، بایستی ابعاد مسئله مورد بحث و بررسی قرار بگیرد هم منافع این کار، هم مضار این کار و هم مصالح کشور لذا اینها مواردی هستند که به نظر من باید بهطور دقیق و ریز مورد توجه قرار بگیرند و بعد به یک جمعبندی مناسب صورت بگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا احتمال خروج بیشتر است یا احتمال ماندن در NPT؟، اظهار کرد: اینکه ما قطع همکاری کردیم، قانونش تصویب شده است و این دیگر از احتمال گذشته و عملاً ما این کار را داریم انجام میدهیم. نسبت به توافقاتی که با آنها انجام دادیم، با توجه به اینکه آنها به لغو تحریمها متعهد نشدند و بهدنبال بحث اسنپبک رفتند، بنابراین آن تعهدات هم با آنها و آن قراردادها عملاً کان لم یکن تلقی میشود و دیگر ما به آن پایبند نخواهیم بود لذا یک طرف قضیه که عدم همکاری است، فعلاً دارد عمل میشود، اما درباره خروج از NPT یا عدم خروج از آن، اگر کسی بخواهد روی این مسئله بحث کند، چندان بحث کارشناسی دقیقی نخواهد بود و این موضوع احتیاج به دقت بیشتر و توجه عمیقتر به جوانب مسائل دارد و به نظر من، هنوز مجموعههای مختلف در درون نظام به این جمعبندی نرسیدهاند.