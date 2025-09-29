باشگاه خبرنگاران جوان - تام باراک، نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه در جدیدترین اظهارات تحریک‌آمیز خود ادعا کرد که خاورمیانه به عنوان منطقه‌ای متشکل از کشور‌های مستقل وجود ندارد.

او با این استدلال که کشور‌های منطقه خاورمیانه توسط بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها در سال ۱۹۱۶ ایجاد شده‌اند، گفت: خاورمیانه‌ای وجود ندارد. در این منطقه قبایل و روستا‌ها وجود دارند.