نماینده ترامپ: در خاورمیانه کشور نداریم، روستا‌ها و قبایل داریم + فیلم

نماینده ترامپ در امور سوریه گفت: در خاورمیانه دولت و کشوری وجود ندارد و تنها قبایل و روستا‌هایی در کنار یکدیگر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تام باراک، نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه در جدیدترین اظهارات تحریک‌آمیز خود ادعا کرد که خاورمیانه به عنوان منطقه‌ای متشکل از کشور‌های مستقل وجود ندارد.

او با این استدلال که کشور‌های منطقه خاورمیانه توسط بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها در سال ۱۹۱۶ ایجاد شده‌اند، گفت: خاورمیانه‌ای وجود ندارد. در این منطقه قبایل و روستا‌ها وجود دارند.

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ای بدبخت بیسواد

یه کم از جنایت دست بکش تاریخ بخون

این منطقه مرکز ظهور تمدنهای قدرتمند بوده و هست همونطور که همین الان هم راه رو برای غارتگری شما بسته
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
با این تفکرات میخواهد کشورها تجزیه بکند جالب است این سفیر آمریکا در ترکیه هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
در امریکا واروپا وجدان وشرف نداریم یکمشت حرومزاده بی شرف خدنشناس داریم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
منظورش البته کشورک های عربی هست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۹:۰۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
بابا تو دیگه کی هستی از کجا فهمیدی ایکیو سان جالب بود نه تا برنامه بعد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
آمریکا نداریم،آپاچی ها چندتا منطقه سرخ پوست ها رو اشغال کردند و خودشون رو رئیس میدونند
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
کچل
شماها گاو چران بودید
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
قابل توجه غرب زدگان به دنبال مذاکره
بیایید و حسابی ماله کشی و سفید نمایی کنید
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
خیلی روشن و واضح گفت .صلحی در کار نیست
باید تسلیم شوید
در روز روشن این سالخورده تاجر و دلال
کشورها را تهدید میکند
تمام اطرافیان ترامپ از این قماش هستند
دلال .بساز و بفروش و تاجر ماب که کلی مال حرام بدست اوردند از راه غیر قانونی و زد و بند و پارتی بازی
اصلا به هیچ قوانینی هم پابند نیستند .بجز قلدری و زورگیری و باجگیری
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
آدمشون
میکنیم
همه شون رو...