مدیرعامل شرکت عمران صدرا گفت: احداث سه تقاطع غیرهمسطح، ضرورت بازنگری در برآوردها و انعقاد قرارداد جدید برای پروژه اتصال به آزادراه شیراز–اصفهان را ایجاب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جعفر زاهدی دره‌شوری با حضور در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر صدرا، گزارشی جامع از وضعیت پروژه‌های عمرانی محوری شهر ارائه داد و این جلسه که به دعوت مرتضی زارع، رئیس کمیسیون عمران، با حضور شهردار و اعضای کمیسیون برگزار شد، بر تعامل میان شرکت عمران، شورا و شهرداری برای شتاب‌دهی به پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

زاهدی در این نشست تخصصی، جزئیات سه پروژه اصلی شامل کتابخانه مرکزی، اتصال به آزادراه شیراز-اصفهان و بزرگراه اتصال به شیراز از طریق تنگه قره پیری را تشریح کرد.

مدیرعامل شرکت عمران صدرا درباره پروژه کتابخانه مرکزی اعلام کرد که این پروژه که از تابستان ۱۴۰۲ با ۱۵ درصد پیشرفت متوقف شده بود، به دلیل مشکلات تأمین نقدینگی، پس از برآورد مجدد هزینه‌ها، ظرف یک ماه آینده با ارزش ۳۵.۵ میلیارد تومان وارد مرحله مناقصه خواهد شد.

او پیش‌بینی کرد که این زیرساخت فرهنگی ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری برسد و برای مدیریت بهتر، دو فضای جایگزین موقت نیز به نهاد کتابخانه‌ها پیشنهاد شده است.در ادامه، پروژه حیاتی اتصال به آزادراه شیراز-اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

زاهدی افزود: اضافه شدن سه تقاطع غیرهمسطح، دلیل تجدیدنظر در برآورد‌ها و انعقاد قرارداد جدید بوده که اجرای پروژه را شتاب خواهد بخشید. عملیات اجرایی در حال حاضر از سمت بزرگراه به سمت صدرا آغاز شده و سه کیلومتر مسیر نیز توسط شرکت آزادراه احداث خواهد شد.

زاهدی در پایان جلسه با قدردانی از اعضای شورا، هدف مشترک را «شفاف‌سازی و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان» دانست و بر تلاش شرکت عمران برای عملیاتی کردن برنامه‌ها در چارچوب زمانی اعلام‌شده تأکید کرد.

در خاتمه این نشست، به پاس پیگیری‌های مستمر مدیرعامل شرکت عمران در راستای حل چالش‌های عمرانی شهر، لوح تقدیری از سوی رئیس شورای اسلامی شهر و کمیسیون عمران به مهندس زاهدی اهدا شد.