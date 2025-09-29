سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت : در پنج ماهه نخست امسال، صادرات به ۲۰ میلیارد دلار رسیده که معادل ماهانه چهار میلیارد دلار است، در حالی که سال گذشته میانگین ماهانه ۴.۸ میلیارد دلار ثبت شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه  در پنج ماهه نخست امسال، صادرات به ۲۰ میلیارد دلار رسیده که معادل ماهانه چهار میلیارد دلار است، در حالی که سال گذشته میانگین ماهانه ۴.۸ میلیارد دلار ثبت شده بود، گفت: سال گذشته کل صادرات فرآورده‌های نفتی به ۶۰ میلیارد دلار رسید و معمولاً در نیمه دوم سال، وضعیت صادرات بهبود پیدا می‌کند.

حسینی با اشاره به جزئیات صادرات فرآورده‌ها اظهار داشت: از میان محصولات نفتی، تنها پلیمر‌ها رشد صادرات داشته‌اند؛ میزان صادرات این بخش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال گذشته، به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۲۴ درصدی است.

حسینی توضیح داد: متانول و قیر کاهش چشمگیری داشته‌اند؛ صادرات متانول از دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن در سال گذشته به ۲.۶ میلیون تن امسال رسیده است. صادرات قیر نیز با افت از ۴.۵ میلیون تن به ۳.۹ میلیون تن طی این مدت کاهش یافته است.

وی  با  بیان اینکه تعطیلی دو ماهه به دلیل ایام عید، انفجار بندرعباس، اعتصاب رانندگان و جنگ ۱۲ روزه را از عوامل تاثیرگذار بر افت صادرات اثر گذار است گفت: هرچند تحریم‌های سازمان ملل مهم هستند و بر آینده کشور و نسل‌های بعدی تاثیر می‌گذارند، اما اثر چندانی بر صادرات و واردات ایران نداشته‌اند.

حسینی تأکید کرد: ما به همراه دولت تلاش می‌کنیم تحریم‌های سازمان ملل کمترین اثر را بر تجارت ما بگذارد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران با بیان اینکه تحریم‌های جدید هیچ چیزی به شرایط کنونی اضافه نکرده است گفت:در سال ۸۹ و ۹۰ که تحریم‌های سازمان ملل بر روی ایران اعمال شده بود میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ما افزایش یافته و تمامی کشورهای که قطعنامه صادر کرده بودند نفت ما را خریداری کردند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نفت ، صادرات قیر
خبرهای مرتبط
درآمد ارزی ۱۰ میلیارد دلاری اوپکس از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی
درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار می‌رسد
مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم
وزیر نفت: رکورد تولید نفت در ۷ سال گذشته شکسته شد
تحویل پالایشگاه فاز ۱۴ به مجتمع گاز پارس جنوبی
تحویل ۱۳۰ حلقه چاه اکتشافی نفت به شرکت‌های بهره‌بردار با قابلیت تولید
واردات بنزین سوپر در پیچ وخم‌های اداری/ قیمت بنزین سوپر تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
آخرین اخبار
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش ۵درصدی تولید سازه‌های فولادی در کشور
درآمد ارزی ۱۰ میلیارد دلاری اوپکس از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی
امکان مبادله پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان توسط وزارت نفت
عرضه گازوئیل در بورس انرژی برای نخستین بار
افزایش عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی
تجارت خارجی ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴
توسعه میدان‌های نفت و گاز با دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته
درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۷ مهر ماه
ثبات بازار برنج در گرو تامین به موقع ارز و شفافیت واردات
مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم
تهیه ۲۹ بسته اکتشافی در کشور
آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نابرابری در هزینه‌های خانوار همچنان چشمگیر است
بیش از ۷۰ هزار متقاضی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر داریم+ فیلم
استمرار حذف عوارض ۴۰۰ دلاری بین ایران و ازبکستان
۱۶۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد
مسیر تجارت بین المللی برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود
فروش برق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در بورس امکان پذیر شد
وزیر نفت: رکورد تولید نفت در ۷ سال گذشته شکسته شد
صادرات ۲۰ میلیارد دلاری فرآورده‌های نفتی در ۵ ماه نخست امسال+ فیلم
ضرورت تسریع برداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف
«دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» ابلاغ شد
تکمیل و تحویل بیش از ۸ هزار واحد مسکن مهر در دولت چهاردهم
محموله گوشت های وارداتی از مغولستان تعیین تکلیف می شود