باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال، صادرات به ۲۰ میلیارد دلار رسیده که معادل ماهانه چهار میلیارد دلار است، در حالی که سال گذشته میانگین ماهانه ۴.۸ میلیارد دلار ثبت شده بود، گفت: سال گذشته کل صادرات فرآورده‌های نفتی به ۶۰ میلیارد دلار رسید و معمولاً در نیمه دوم سال، وضعیت صادرات بهبود پیدا می‌کند.

حسینی با اشاره به جزئیات صادرات فرآورده‌ها اظهار داشت: از میان محصولات نفتی، تنها پلیمر‌ها رشد صادرات داشته‌اند؛ میزان صادرات این بخش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال گذشته، به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۲۴ درصدی است.

حسینی توضیح داد: متانول و قیر کاهش چشمگیری داشته‌اند؛ صادرات متانول از دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن در سال گذشته به ۲.۶ میلیون تن امسال رسیده است. صادرات قیر نیز با افت از ۴.۵ میلیون تن به ۳.۹ میلیون تن طی این مدت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه تعطیلی دو ماهه به دلیل ایام عید، انفجار بندرعباس، اعتصاب رانندگان و جنگ ۱۲ روزه را از عوامل تاثیرگذار بر افت صادرات اثر گذار است گفت: هرچند تحریم‌های سازمان ملل مهم هستند و بر آینده کشور و نسل‌های بعدی تاثیر می‌گذارند، اما اثر چندانی بر صادرات و واردات ایران نداشته‌اند.

حسینی تأکید کرد: ما به همراه دولت تلاش می‌کنیم تحریم‌های سازمان ملل کمترین اثر را بر تجارت ما بگذارد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران با بیان اینکه تحریم‌های جدید هیچ چیزی به شرایط کنونی اضافه نکرده است گفت:در سال ۸۹ و ۹۰ که تحریم‌های سازمان ملل بر روی ایران اعمال شده بود میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ما افزایش یافته و تمامی کشورهای که قطعنامه صادر کرده بودند نفت ما را خریداری کردند.