مراسم دوی تفریحی فان ران با سخنرانی دکتر علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک، این مراسم با حضور دکتر مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، آقای تاماکی تسوکادا سفیر ژاپن در ایران، جینز نماینده و مدیر رسا نه‌ای شورای المپیک آسیا، اعضای هیات اجرایی و ۴۰۰ دانش آموز ۵ تا ۱۲ ساله صبح امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. 

درابتدای این مراسم دکتر علی نژاد اظهار داشت:خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و شما رو پر از انرژی و با لبخند می‌بینم. امروز یک روز خاصه، چون فقط یک سال دیگه تا شروع بازی‌های آسیایی باقی مانده است؛ بزرگ‌ترین رویداد ورزشی قاره ما که ورزشکاران کشور‌های مختلف آسیا در اون کنار هم جمع می‌شوند، رقابت می‌کنند و در عین حال دوستی‌ها و خاطره‌های زیادی می‌سازند.

دکتر علی نژاد افزود: شاید مسیر دویدن امروز کوتاه باشد، اما معنی خیلی بزرگی دارد. این دویدن یعنی ورزش فقط برای قهرمانان حرفه‌ای نیست، بلکه برای همه است: برای بچه‌ها، نوجوان‌ها، خانواده‌ها و هر کسی که می‌خواد سالم، شاد و پرانرژی زندگی کند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد: شما نونهالان و نوجوانان عزیز، آینده ورزش کشور هستید. شاید امروز فقط برای سرگرمی و نشاط دویدید، اما همین قدم‌ها می‌تونه شروع یک راه بزرگ باشد، راهی که شما رو به تیم ملی می‌رساند و حتی ممکنه در بازی‌های آسیایی یا المپیک شما رو ببنیم. باور کنید هر قهرمانی، از همین لحظه‌های کوچک شروع کرده است 

وی ادامه داد:دویدن امروز، فارغ از برد و باخت، یه پیام دیگه هم دارد: ما می‌خوایم نشون بدیم ورزش فقط رقابت نیست، بلکه پلیه برای دوستی، صلح و نزدیک‌تر شدن دل‌ها. همون چیزی که جنبش المپیک همیشه بهش تاکید دارد.

پس بیاید همیشه پرانرژی باشیم، با امید و انگیزه حرکت کنیم و هر جا که هستیم، پیام شادی و سلامتی رو به دیگران منتقل کنیم.

از همه شما بچه‌های پرشور ممنونم که با حضور و انرژی‌تون این Fun Run رو به یک خاطره زیبا تبدیل کردید.

این مراسم با حضور حاضرین در بخش‌های مختلف مسابقات تفریحی و د رنهایت حضور در دوی همگانی ادامه یافت.

در پایان هم برترین‌های هر بخش مدال و عروسک بازی‌های آسیایی آیچی ناکویا را از دبیرکل کمیته ملی المپیک، سفیر ژاپن و نماینده شورای المپیک آسیا دریافت کردند.

