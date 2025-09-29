باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی حسینی، مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا در همین زمینه با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر انشعابی، کوچک و متوسط مقیاس خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست سرمایهگذاران خرد و متوسط، این سازمان اقدام به ایجاد فرصتی جدید با هدف دستیابی نیروگاههای به بهرهبرداری رسیده برای عرضه برق تولیدی در تابلوی برق سبز بورس انرژی نموده است.
حسینی بسترسازی و ایجاد نهاد خصوصی تجمیعکننده برق سبز را از جمله اقدامات اخیر ساتبا جهت ایجاد نیروگاه مجازی تجمیعی در تابلوی برق سبز بورس انرژی برشمرد و افزود: به این منظور پس از برگزاری جلسات کارشناسی با نمایندگان انجمنهای تخصصی تجدیدپذیر و سازمانهای متولی، این سازمان نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل " عرضه و تبادل برق تجدیدپذیر از طریق نیروگاه مجازی (تجمیع کننده) در تابلوی برق سبز بورس انرژی" اقدام نموده است.
مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا یاداور شد: این دستورالعمل ضمن ایجاد یک فرصت برای بخش خصوصی در قالب نهاد تجمیع کننده، شرایط را برای ورود تمامی نیروگاههای دارای قرارداد با مجوز فروش در تابلو برق سبز شامل: خرید تضمینی، قرادادهای عرضه برق سبز، چاههای کشاورزی و ... که پروانه بهرهبرداری معتبر دارند، به تابلو برق سبز مهیا کرده است.