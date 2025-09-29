نرگس حیدری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان قم، در رویداد رسانه ای «جمعیت و فرزندآوری» موفق به کسب رتبه دوم در بخش کلیپ و گزارش ویدئویی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در «نخستین رویداد رسانهای جمعیت و فرزندآوری» که با مشارکت دبیرخانه جشنواره رسانهای ابوذر و سازمان بسیج رسانه استان قم برگزار شد، اثر نرگس حیدری، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در بخش کلیپ و گزارش ویدئویی رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
اعظم ربانی،دبیر نخستین رویداد رسانهای جمعیت گفت:حدود ۳۰۰ اثر در ۴ محورِ چالشهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کاهش جمعیت، فرزندآوری از منظر آموزههای اسلامی و قرآنی، جمعیت و اقتدار ملّی و جهاد تبیین در عبور از بحران جمعیت تحویل دبیرخانه شد که از این تعداد، ۲۵۰ اثر به مرحله داوری راه یافتند.