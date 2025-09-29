باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدحسن اسدی با بیان اینکه این مراسم به صورت حضوری در چند محله و به شکل مجازی و ویدیویی در سایر مناطق برگزار شد، گفت: امسال چهارمین سال اجرای طرح محرومیتزدایی در محلات شیراز است و این طرح که از سال ۱۴۰۱ با ۴۰ محله آغاز شد، امروز به ۱۵۲ محله رسیده است.
او ادامه داد: طرحهای محرومیتزدایی شامل اجرای طرحهای مختلفی مثل توزیع بستههای معیشتی و نوشتافزار، تعمیر منازل مسکونی، آسفالت، لولهگذاری، جدولگذاری و مرمت معابر است که موجب رضایتمندی و امیدآفرینی در میان شهروندان شده است.
شهردار شیراز با اشاره به اعتبارات این بخش در سال جاری تصریح کرد: امسال حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برای محرومیتزدایی پیشبینی شده که تاکنون نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان آن در آستانه بهرهبرداری و استفاده مردم قرار دارد.