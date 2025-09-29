محمد جباری دادستان مرکز استان کردستان در آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان قروه اظهار داشت:دشت زرخیز شهرستان قروه بیش از ۵۰ هزار شغل بصورت مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان این استان فراهم نموده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  محمد جباری دادستان مرکز  کردستان در ابتدای مراسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، شهدای امنیت و جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت:استکبار جهانی و در رأس آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز به کشور‌ها هیچ تفکیکی میان نظامیان و غیرنظامیان قائل نمی‌شوند و تمامی اصول و معاهدات بین المللی را نقض و زیرپا می‌گذارند.

جباری با اشاره به نقش و جایگاه دستگاه قضایی، تصریح کرد:نقش دستگاه قضایی صرفا سلبی نیست بلکه وظایف ایجابی بسیاری بر عهده این دستگاه است و در این راستا کارشناسان و اساتید علم حقوق بیش از ۳۰۰ وظیفه برای دادستان تعریف کرده‌اند.

وی افزود:تمامی مسئولین ادارات و سازمان‌ها موظفند تا با تعامل و هم افزایی روزافزون و با رعایت برادری و مودت در جهت حل مشکلات شهرستان قدم بردارند.

دادستان سنندج تاکید کرد:دشت زرخیز شهرستان قروه که از گردنه وینسار تا گردنه صلوات آباد گسترده شده برای بیش از ۵۰ هزار نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم استغال ایجاد کرده که این یک موهبت الهی است که باید به آن توجه بیشتری شود.

جباری ضمن تاکید بر لزوم برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز و بدون پروانه در این شهرستان و تمام استان، خاطرنشان ساخت:فرونشست زمین، فرسایش خاک و افزایش سطح کشت غیر مجاز از آسیب‌های جدی در این دشت زرخیز به شمار می‌روند که ضرورت دارد تا با همفکری و هم اندیشی میان مسئولین و کارشناسان و بصورت علمی این مشکلات و آسیب‌ها را رفع کرد.

وی بر لزوم عملیاتی شدن پروژه انتقال آب از سد آزاد استان به دشت‌های قروه و دهگلان تاکید کرد و افزود:ظرفیت‌های استان کردستان بسیار کم بدیل و کم نظیر است که باید به بهترین شکل ممکن در اختیار مردم استان قرار گیرد.

در پایان این مراسم علی شاماری به عنوان دادستان جدید شهرستان قروه معرفی و از زحمات سید مهدی سجادی تجلیل شد.

 

