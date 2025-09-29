مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس از افتتاح فاز نخست پارک آبی شیراز تا پایان سال جاری به همت شهرداری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید غلام‌پور در نشست بررسی مشکلات پروژه پارک آبی و آکواریوم بزرگ شیراز از پیشرفت چشمگیر این طرح عظیم گردشگری خبر داد و گفت: مجموعه پارک آبی و آکواریوم شیراز با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان در زمینی به وسعت پنج هکتار با زیربنای ۶۰ هزار متر مربع و ۲۱ فرصت سرمایه‌گذاری شامل پارک آبی، آکواریوم، استخر، سینما، باشگاه بدنسازی فوت کورت و ... با ۱۰۰۰ نفر اشتغال در دست احداث است.

او افزود: با توجه به قول مساعد معاونت عمرانی شهرداری شیراز، فاز نخست این پروژه تا پایان امسال شروع به کار خواهد شد و تا پایان خرداد سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

غلام‌پور بر لزوم همکاری و مساعدت دستگاه‌های اجرایی استان به منظور رفع موانع این طرح سرمایه‌گذاری تاکید کرد و افزود: علی‌رغم جنگ ۱۲ روزه و تاخیر دوماهه در اجرای پروژه، این طرح در مسیر بسیار خوبی قرار گرفته و بر اساس برنامه زمان‌بندی در حال اجراست.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس تصریح کرد: با کمک و همکاری ادارات آب منطقه‌ای و برق موضوع تأمین آب و برق این پروژه هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و بنا شده است ظرف حداکثر دو هفته آینده هر دو اداره نسبت به بررسی کارشناسی و انجام موارد مورد نیاز به منظور رفع مشکل آب و برق مجموعه با همکاری شهرداری شیراز و سرمایه‌گذار اقدام کنند.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: پارک آبی ، شیراز ، سرمایه‌گذاری
