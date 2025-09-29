رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با بیان اینکه باید بتوانیم روایت دقیق از جنگ ۱۲ روزه بیان کنیم، اعلام کرد: بر همین اساس فرمانده کل سپاه ابلاغ کرد که این کار را انجام دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رمضان شریف روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ در آیین رونمایی از ۴۶ عنوان تازههای نشر مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه که در این مرکز برگزار شد، گفت: با توجه به سابقه و تجربه ارزشمند این مرکز در تاریخنگاری دفاع مقدس، مأموریتی به ما محول شد تا مستندات مربوط به جنگ ۱۲ روزه دفاع مقدس جدید را جمعآوری کنیم. این مستندات شامل روزشمار و تاریخ این واقعه مهم خواهد بود.
وی افزود: محور اصلی مقابله با دشمن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهویژه نیروی هوافضای سپاه بود. شایسته است به روح مطهر شهدای عزیز و بزرگوار ما که در این ۱۲ روز جانانه مقاومت کردند، ادای احترام کنیم. اگر روزی جزئیات نحوه ورود رزمندگان به مقابله با رژیم صهیونیستی را روایت کنیم، آنگاه مشخص خواهد شد که نسل قدیم سپاه در کنار جوانانی که در سالهای اخیر به سپاه پیوستهاند، چه حماسه عظیمی آفریدند.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با بیان اینکه دشمن با تمامی فناوریها و اطلاعات خود به میدان آمده بود، در حالی که پهپاد دشمن بالای سر پاسداری بود که قصد شلیک داشت، اظهار کرد: پاسدار ما با درک عمیق خود میدانست که پس از فشردن این دکمه به شهادت خواهد رسید. بیش از ۵۰۰ موشک شلیک شد و این امر به جایی رسید که صهیونیستها و آمریکاییها و حامیان آنان به این توانمندی اذعان کردند.
سردار شریف افزود: از خدای بزرگ میخواهیم که به همه ما توفیق عطا کند تا بتوانیم حماسه این ۱۲ روز را روایت کنیم؛ حماسه فرزندان این ملت در کنار حماسهای که مردم عزیزمان به عنوان سرمایه اصلی نظام و انقلاب آفریدند. همچنین باید به یاد شهدای بزرگوار و فرماندهان رشیدی که مقدمات مقابله با دشمن را فراهم کردند، از جمله سردار رشید، سردار باقری، سردار سلامی، سردار حاجیزاده و تمامی شهیدان عزیزی که برای این روز پیشبینیهایی کرده بودند، ادای احترام کنیم.
وی افزود: این فرماندهان با تدوین نسخهای از نحوه مقابله با دشمن، آموزشهای لازم را به فرماندهان دیگر ارائه دادند و عملیاتهای بزرگ را به اجرا درآوردند و دشمن را وادار به تسلیم کردند. با قاطعیت به شما میگویم که اگر دشمن کوچکترین امیدی داشت که میتوانست ادامه دهد، هرگز دست به دامن آتشبس نمیشد.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس یادآور شد: مهم است که ما بتوانیم این روایت را به دقت و اطمینان بیان کنیم، بر همین اساس فرمانده کل سپاه به ما ابلاغ کرد که این کار را انجام دهیم و ما نیز تاکنون مقدمات کار را با حضور راویان قدیمی مرکز در چندین جلسه فراهم و از تجارب آنان بهرهبرداری کردهایم تا بتوانیم این روایت را داشته باشیم.
سردار شریف گفت: مهمترین نقطه قوت مرکز، دقت و سختگیری در انتشار آثار است تا روایتهای منتشرشده معتبر، مستند و عاری از تحریف باشد.
وی با بیان اینکه سرعت در کار اولویت اصلی مرکز نیست، افزود: اثر باید بارها بازبینی شود تا مطمئن شویم روایتی که منتشر میشود، واقعی و قابل اتکا است. کوچکترین خطا میتواند به اعتبار مرکز لطمه وارد کند.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، ضمن قدردانی از تلاشهای راویان، نویسندگان و ناظران مرکز، گفت: اگرچه در برخی آثار اشکالاتی وجود داشته، اما تلاش میکنیم در چاپهای بعدی آنها را اصلاح کنیم. سرعتبخشی به روند کار نیز در دستور کار قرار دارد.
سردار شریف با اشاره به برخی کتابهای شاخص مانند تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع مقدس که سالها بهدلیل مسائل جزئی به تعویق افتاده بود، خاطرنشان کرد: با اولویتبندی و پیگیری جدی، بسیاری از این آثار منتشر شدند.
وی تأکید کرد: روایت دقیق و متقن این حوادث پیش از هرگونه تحریف، وظیفه اساسی است و ما با استفاده از تجربیات راویان قدیمی و نویسندگان متعهد، این مأموریت را دنبال میکنیم.
گفتنی است، آیین رونمایی از ۴۶ عنوان تازههای نشر مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه، صبح امروز دوشنبه، هفتم مهرماه ۱۴۰۴ با حضور سردار فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه و سردار رمضان شریف، رییس مرکز اسناد و تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس سپاه برگزار شد.
این مراسم به منظور معرفی آثار جدید در حوزه دفاع مقدس و پاسداشت یاد و خاطره مجاهدتهای رزمندگان اسلام برگزار گردید و مورد استقبال گسترده علاقمندان قرار گرفت. آثار رونمایی شده شامل کتابها و مستندات مختلفی است که به بررسی ابعاد مختلف جنگ تحمیلی و نقش سپاه در آن میپردازد.
حضور مسئولان و علاقهمندان به فرهنگ دفاع مقدس در این مراسم نشاندهنده اهمیت و ارزش این آثار در حفظ تاریخ و انتقال آن به نسلهای آینده است.
منبع: ایرنا