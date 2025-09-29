باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فرخ‌زاده گفت: از ۱۵ مهرماه، طرح محدوده کم‌آلاینده در مرکز کلان‌شهر شیراز به‌طور کامل اجرا می‌شود و ورود خودروهای فاقد معاینه فنی معتبر با رصد دوربین‌های هوشمند و پایش پلیس راهور، ثبت و مشمول جریمه خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، افزود: این طرح به منظور کاهش آلاینده‌های هوا، بهبود کیفیت تردد و ارتقای ایمنی عبور و مرور در یکی از پرترددترین مناطق این کلان‌شهر به اجرا درمی‌آید.

به گفته فرخ‌زاده، تا قبل از تاریخ یادشده به مالکان خودرو فرصت داده شده تا نسبت به انجام معاینه فنی اقدام کنند.

معاون شهردار شیراز گفت: از نیمه مهر به بعد، دوربین‌های هوشمند تردد، ورود خودروهای فاقد معاینه فنی را ثبت کرده و داده‌ها به پلیس راهور ارسال می‌شود تا مطابق قانون، جریمه برای متخلفان اعمال شود.

او تصریح کرد: اجرای مستمر این طرح، گامی مهم برای بهبود کیفیت هوا و حفاظت از سلامت جمعی شهروندان به شمار می‌رود.

منبع: شهرداری شیراز